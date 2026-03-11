Найкраща альтернатива м’ясу, яка зміцнює імунітет: про який продукт йде мова

Нут — це справжнє джерело білка (до 20–25 г на 100 г) і клітковини, а також вітамінів груп B, A, C, E і важливих мінералів, таких як калій, магній, фосфор, залізо та цинк. Завдяки такому складу нут є майже ідеальною рослинною альтернативою м’ясу, що робить його незамінним у раціоні вегетаріанців, веганів або людей, які дотримуються посту.

Фото: 24 Канал

Ця бобова культура корисна для всього організму: вона має низький глікемічний індекс, підтримує травлення, зміцнює серцево-судинну та нервову системи, а також забезпечує тривале відчуття насичення. Нут не лише допомагає зберегти енергію протягом дня, а й служить відмінним замінником м’яса в різноманітних стравах.

Основні переваги нуту:

· Покращує травлення: висока кількість клітковини сприяє нормальній роботі кишківника та запобігає запорам.

· Зміцнює кістки: мінерали, що містяться в нуті, підтримують здоров’я кісткової системи.

· Регулює артеріальний тиск: калій допомагає підтримувати нормальний тиск у крові.

· Контролює апетит: харчові волокна зменшують відчуття голоду, що сприяє зниженню калорійності раціону і допомагає при схудненні.

Антиоксидантний захист і профілактика раку: селен і інші антиоксиданти допомагають виводити токсини з організму та знижують ризик розвитку ракових клітин.

Водночас нут може бути протипоказаний людям з алергією на бобові, при проблемах із травленням, подагрі, виразковій хворобі або недостатності кровообігу, оскільки може викликати здуття та дискомфорт.

Нутриціологи радять споживати його в першій половині дня, оскільки продукт перетравлюється тривалий час. Оптимальна добова порція — близько 100 г у вареному вигляді. Включення нуту в раціон допомагає підтримувати енергію, здоров’я організму та забезпечує необхідні поживні речовини без м’яса.

Як вже писали "Коментарі", мати вдома запаси здорової їжі допомагає легше дотримуватися збалансованого харчування. Одним із зручних рішень стають заморожені продукти, які при правильному зберіганні зберігають корисні речовини та залишаються низькокалорійними. За даними Verywellhealth, існують категорії продуктів, що особливо корисні для морозильної камери.