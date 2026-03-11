Що варто зберігати у морозилці: 5 заморожених продуктів, які відновлюють здоров’я

Мати вдома запаси здорової їжі допомагає легше дотримуватися збалансованого харчування. Одним із зручних рішень стають заморожені продукти, які при правильному зберіганні зберігають корисні речовини та залишаються низькокалорійними. За даними Verywellhealth, існують категорії продуктів, що особливо корисні для морозильної камери.

Фото: з відкритих джерел

Заморожені фрукти та овочі — один із найкращих варіантів для щоденного меню. Вони малокалорійні, але багаті на вітаміни та мінерали. Дослідження показують, що після швидкого заморожування вони зберігають майже всі поживні властивості свіжих продуктів. Іноді харчова цінність навіть вища, оскільки заморожування відбувається одразу після збору врожаю. Зручно, що багато овочів і фруктів продаються нарізаними — їх легко додавати у смузі або готувати як свіжі.

Готові заморожені страви підходять тим, хто контролює калорії та вагу. Часто вони порційні, що допомагає обмежити споживання енергії. Дослідження свідчать, що порційні страви можуть ефективніше підтримувати втрату жиру порівняно з традиційними дієтами. Однак слід звертати увагу на вміст натрію та інших добавок.

Заморожене м’ясо — джерело білка, який підтримує ситість і сприяє енергетичному обміну. Швидке заморожування після обробки або приготування зберігає поживні речовини. Для здорового раціону краще обирати нежирні сорти — курку, індичку або рибу.

Рослинні альтернативи м’ясу — зростаючий сегмент морозильних відділів. Вегетаріанські бургери або замінники курятини містять білок і можуть бути менш калорійними, ніж традиційне м’ясо. Важливо перевіряти склад, оскільки деякі варіанти мають доданий цукор або підвищену кількість вуглеводів.

Низькокалорійні заморожені десерти дозволяють не відмовлятися від солодкого при контролі ваги. Це можуть бути фруктові батончики або йогуртові десерти, які містять близько 100 калорій на порцію та невелику кількість цукру. Експерти радять обирати продукти на основі фруктів або нежирних молочних інгредієнтів і завжди перевіряти харчову цінність.

