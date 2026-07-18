Нові дослідження шокували лікарів: як алкоголь впливає на організм

Науковці нарешті розставили всі крапки над “і” — помірне вживання алкоголю — це не чарівна пігулка для довголіття, а звичайний самообман.

Вино. Ілюстративне фото

Кардіологи в один голос застерігають, що навіть мікродози "напівсолодкого" нещадно б'ють по судинах і серцю. Особливо, якщо алкоголь вживають жінки. Останні дослідження довели, що міфічна користь алкоголю — це просто гарна обгортка, під якою ховаються реальні ризики, пише видання Mirror.

Алкоголь “вбиває” серце: як впливає на чоловіків та жінок

Американський коледж кардіології нещодавно опублікував масштабне дослідження на вибірці у понад 430 тисяч людей. Вердикт вражаючий — регулярне вживання алкоголю, навіть у мізерних обсягах, стабільно підвищує ризик отримати ішемічну хворобу серця.

Для жінок новини найгірші. Якщо вживати лише один келих вина щовечора “для зняття стресу” — ризик отримати проблеми з серцем зростають в рази.

Бінж-дрінкінг (або просто — п'ятничний відрив) шкодить усім. Але якщо чоловікам для фатальних наслідків треба добряче перебрати, то у жінок серцеві ризики зростають просто від самого факту регулярності. Без жодного екстриму.

Інсайт від кардіолога Джамала Рани: “Ми самі шоковані від того, наскільки вразливими виявилися молоді жінки. Раніше вважалося, що серцеві патології — це історія "за 50". Нові дані б'ють по дихавці: небезпека наздоганяє вже у 30 — 40 років. Час нарешті викинути на смітник міф про "корисний келих вина".

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Інше дослідження зайшло ще далі й проаналізувало вплив на ДНК. Результати наступні — 17 одиниць алкоголю на тиждень (це всього 5 великих келихів вина або 7 пінт пива) — і теломери (ділянки ДНК, що відповідають за молодість клітин) починають стрімко скорочуватися.

Результат: люди, які регулярно перевищували цю норму, біологічно виглядали й почувалися на кілька років старшими за свій паспортний вік. Тобто, купуючи алкоголь, ти буквально доплачуєш за передчасне старіння.

Загрози максимальні

Серцево-судинні захворювання — це топ-1 причина смертності у світі, і алкоголь тут виступає одним із головних амбасадорів. Якщо ви хочете зробити реальний інвестиційний внесок у своє довголіття, найкраще рішення — оптимізувати "кошик споживання". Зменшення дози або повний детокс — це єдиний робочий спосіб знизити ризики та уповільнити біологічний таймер.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які види раку викликає вживання алкоголю.