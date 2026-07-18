Новые исследования шокировали врачей: как алкоголь влияет на организм

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Кречмаровская Наталия
Ученые наконец-то расставили все точки над "i" — умеренное употребление алкоголя — это не волшебная таблетка для долголетия, а обычный самообман.
Вино. Иллюстративное фото
Кардиологи в один голос предостерегают, что даже микродозы "полусладкого" беспощадно бьют по сосудам и сердцу. Особенно если алкоголь употребляют женщины. Последние исследования доказали, что мифическая польза алкоголя – это просто хорошая обертка, под которой скрываются реальные риски, пишет издание Mirror.
Американский колледж кардиологии недавно опубликовал масштабное исследование на выборке более 430 тысяч человек. Вердикт поразительный – регулярное употребление алкоголя, даже в скудных объемах, стабильно повышает риск получить ишемическую болезнь сердца.
Для женщин новости самые плохие. Если употреблять только один бокал вина каждый вечер "для снятия стресса" – риск получить проблемы с сердцем возрастают в разы.
Бинж-дринкинг (или просто – пятничный отрыв) вредит всем. Но если мужчинам для роковых последствий нужно изрядно перебрать, то у женщин сердечные риски возрастают просто от самого факта регулярности. Без экстрима.
Другое исследование зашло еще дальше и проанализировало влияние на ДНК. Результаты следующие – 17 единиц алкоголя в неделю (это всего 5 больших бокалов вина или 7 пинт пива) – и теломеры (участки ДНК, отвечающие за молодость клеток) начинают стремительно сокращаться.
Результат: люди, регулярно превышавшие эту норму, биологически выглядели и чувствовали себя на несколько лет старше своего паспортного возраста. То есть, покупая алкоголь, ты буквально доплачиваешь за преждевременное старение.
Сердечно-сосудистые заболевания – это топ-1 причина смертности в мире, и алкоголь здесь выступает одним из главных послов. Если вы хотите внести реальный инвестиционный вклад в свое долголетие, лучшее решение – оптимизировать "корзину потребления". Уменьшение дозы или полный детокс – это единственный рабочий способ снизить риски и замедлить биологический таймер.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие виды рака вызывает употребление алкоголя.