Новые исследования шокировали врачей: как алкоголь влияет на организм

Ученые наконец-то расставили все точки над "i" — умеренное употребление алкоголя — это не волшебная таблетка для долголетия, а обычный самообман.

Вино. Иллюстративное фото

Кардиологи в один голос предостерегают, что даже микродозы "полусладкого" беспощадно бьют по сосудам и сердцу. Особенно если алкоголь употребляют женщины. Последние исследования доказали, что мифическая польза алкоголя – это просто хорошая обертка, под которой скрываются реальные риски, пишет издание Mirror.

Алкоголь "убивает" сердце: как влияет на мужчин и женщин

Американский колледж кардиологии недавно опубликовал масштабное исследование на выборке более 430 тысяч человек. Вердикт поразительный – регулярное употребление алкоголя, даже в скудных объемах, стабильно повышает риск получить ишемическую болезнь сердца.

Для женщин новости самые плохие. Если употреблять только один бокал вина каждый вечер "для снятия стресса" – риск получить проблемы с сердцем возрастают в разы.

Бинж-дринкинг (или просто – пятничный отрыв) вредит всем. Но если мужчинам для роковых последствий нужно изрядно перебрать, то у женщин сердечные риски возрастают просто от самого факта регулярности. Без экстрима.

Инсайт от кардиолога Джамала Раны: "Мы самые шокированы от того, насколько уязвимыми оказались молодые женщины. Раньше считалось, что сердечные патологии — это история "за 50". Новые данные "бьют под дых": опасность догоняет уже в 30 — 40 лет. Пора наконец выбросить на помойку миф о "полезном бокале вина".

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Другое исследование зашло еще дальше и проанализировало влияние на ДНК. Результаты следующие – 17 единиц алкоголя в неделю (это всего 5 больших бокалов вина или 7 пинт пива) – и теломеры (участки ДНК, отвечающие за молодость клеток) начинают стремительно сокращаться.

Результат: люди, регулярно превышавшие эту норму, биологически выглядели и чувствовали себя на несколько лет старше своего паспортного возраста. То есть, покупая алкоголь, ты буквально доплачиваешь за преждевременное старение.

Угрозы максимальные

Сердечно-сосудистые заболевания – это топ-1 причина смертности в мире, и алкоголь здесь выступает одним из главных послов. Если вы хотите внести реальный инвестиционный вклад в свое долголетие, лучшее решение – оптимизировать "корзину потребления". Уменьшение дозы или полный детокс – это единственный рабочий способ снизить риски и замедлить биологический таймер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие виды рака вызывает употребление алкоголя.