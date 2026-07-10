Алкоголь викликає сім різних видів раку: це має знати кожен

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Кречмаровская Наталия
Алкоголь визнали одним із головних факторів ризику розвитку семи різних видів раку, і навіть невелика кількість може підвищувати ймовірність виникнення небезпечних хвороб. Наукові дані свідчать, що будь-який вид алкоголю — від вина до міцних напоїв — здатний спричиняти ушкодження клітин та гормональні зміни, які запускають онкологічні процеси.
Рак. Ілюстративне фото
Фахівці Cancer Research UK наголошують, що алкоголь є причиною семи типів раку, пише видання Mirror. До них належать:
Рак молочної залози — один із найпоширеніших у світі, і близько 10% випадків у Великій Британії пов’язані саме з алкоголем.
Рак товстої кишки — регулярне вживання алкоголю підвищує ризик його розвитку.
Рак ротової порожнини — алкоголь робить клітини більш вразливими до канцерогенів.
Рак гортані та рак глотки — алкоголь полегшує проникнення шкідливих речовин у тканини.
Рак стравоходу — ризик зростає при поєднанні алкоголю та куріння.
Рак печінки — надмірне споживання алкоголю є одним із ключових чинників.
Перетворення на ацетальдегід — після потрапляння в організм алкоголь розщеплюється на токсичну сполуку, яка пошкоджує клітини та перешкоджає їх відновленню.
Гормональні зміни — алкоголь підвищує рівень естрогену та інсуліну, що стимулює активний поділ клітин і збільшує ризик мутацій.
Підвищена проникність клітин — тканини ротової порожнини та горла стають більш чутливими до канцерогенів.
Дослідження показують, що навіть невеликі кількості алкоголю можуть бути небезпечними. Не має значення, чи це пиво, вино чи міцні напої — ризик зростає у кожному разі.
Поєднання алкоголю з курінням значно збільшує ймовірність розвитку раку ротової порожнини та стравоходу.
Надмірне споживання алкоголю також сприяє розвитку високого тиску, хвороб печінки та серцево-судинних проблем.
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