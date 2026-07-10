Алкоголь викликає сім різних видів раку: це має знати кожен

Алкоголь визнали одним із головних факторів ризику розвитку семи різних видів раку, і навіть невелика кількість може підвищувати ймовірність виникнення небезпечних хвороб. Наукові дані свідчать, що будь-який вид алкоголю — від вина до міцних напоїв — здатний спричиняти ушкодження клітин та гормональні зміни, які запускають онкологічні процеси.

Рак. Ілюстративне фото

Алкоголь та ризик раку

Фахівці Cancer Research UK наголошують, що алкоголь є причиною семи типів раку, пише видання Mirror. До них належать:

Рак молочної залози — один із найпоширеніших у світі, і близько 10% випадків у Великій Британії пов’язані саме з алкоголем.

Рак товстої кишки — регулярне вживання алкоголю підвищує ризик його розвитку.

Рак ротової порожнини — алкоголь робить клітини більш вразливими до канцерогенів.

Рак гортані та рак глотки — алкоголь полегшує проникнення шкідливих речовин у тканини.

Рак стравоходу — ризик зростає при поєднанні алкоголю та куріння.

Рак печінки — надмірне споживання алкоголю є одним із ключових чинників.

Як алкоголь шкодить організму

Перетворення на ацетальдегід — після потрапляння в організм алкоголь розщеплюється на токсичну сполуку, яка пошкоджує клітини та перешкоджає їх відновленню.

Гормональні зміни — алкоголь підвищує рівень естрогену та інсуліну, що стимулює активний поділ клітин і збільшує ризик мутацій.

Підвищена проникність клітин — тканини ротової порожнини та горла стають більш чутливими до канцерогенів.

Чи існує "безпечна доза"

Дослідження показують, що навіть невеликі кількості алкоголю можуть бути небезпечними. Не має значення, чи це пиво, вино чи міцні напої — ризик зростає у кожному разі.

Додаткові ризики

Поєднання алкоголю з курінням значно збільшує ймовірність розвитку раку ротової порожнини та стравоходу.

Надмірне споживання алкоголю також сприяє розвитку високого тиску, хвороб печінки та серцево-судинних проблем.

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