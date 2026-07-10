Алкоголь вызывает семь разных видов рака: это должен знать каждый

Алкоголь признали одним из главных факторов риска развития семи различных видов рака, а также небольшое количество может повышать вероятность возникновения опасных заболеваний. Научные данные свидетельствуют, что любой вид алкоголя — от вина до крепких напитков — способен повредить клетки и гормональные изменения, которые запускают онкологические процессы.

Рак. Иллюстративное фото

Алкоголь и риск рака

Специалисты Cancer Research UK отмечают, что алкоголь является причиной семи типов рака, пишет издание Mirror. К ним относятся:

Рак молочной железы – один из самых распространенных в мире, и около 10% случаев в Великобритании связаны именно с алкоголем.

Рак толстой кишки – регулярное употребление алкоголя повышает риск его развития.

Рак ротовой полости – алкоголь делает клетки более уязвимыми к канцерогенам.

Рак гортани и рак глотки – алкоголь облегчает проникновение вредных веществ в ткани.

Рак пищевода – риск возрастает при сочетании алкоголя и курения.

Рак печени – чрезмерное потребление алкоголя является одним из ключевых факторов.

Как алкоголь вредит организму

Превращение в ацетальдегид – после попадания в организм алкоголь расщепляется на токсическое соединение, которое повреждает клетки и препятствует их восстановлению.

Гормональные изменения – алкоголь повышает уровень эстрогена и инсулина, что стимулирует активное деление клеток и увеличивает риск мутаций.

Повышенная проницаемость клеток — ткани полости рта и горла становятся более чувствительными к канцерогенам.

Существует ли "безопасная доза"

Исследования показывают, что даже небольшое количество алкоголя может быть опасным. Не важно, будь то пиво, вино или крепкие напитки — риск возрастает в любом случае.

Дополнительные риски

Сочетание алкоголя с курением значительно увеличивает вероятность развития рака полости рта и пищевода.

Чрезмерное потребление алкоголя также способствует развитию высокого давления, болезней печени и сердечно-сосудистых проблем.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой вид рыбы приводит к развитию рака.



