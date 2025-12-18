logo_ukra

Ніколи не робіть цього під час прийому душу: медики назвали серйозну помилку
НОВИНИ

Ніколи не робіть цього під час прийому душу: медики назвали серйозну помилку

Дерматологи вказали на основну помилку в щоденному догляді за шкірою та поділилися рекомендаціями

18 грудня 2025, 16:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Багато людей сприймають щоденний душ як звичний ритуал, не замислюючись про те, що звичні дії можуть шкодити шкірі. Дерматологиня з Iowa Health Care, докторка Ніколь Негбенебор, розвіяла популярні міфи щодо "правильного" миття та пояснила, чому надмірно гаряча вода і велика кількість косметичних засобів можуть нашкодити шкірі. Про це повідомляє The Daily Mail.

Ніколи не робіть цього під час прийому душу: медики назвали серйозну помилку

Фото: з відкритих джерел

Головний фактор — температура води

Багато людей люблять гарячий душ після напруженого дня, проте така вода руйнує природний бар’єр шкіри, змиваючи природні олії та провокуючи сухість і подразнення. Негбенебор радить обирати теплу воду та скоротити час перебування у ванній. "Ваша шкіра — це бар’єр. Ви повинні ставитися до неї дбайливо. Іноді „забагато“ хорошого лише шкодить", — підкреслила лікарка в коментарі Associated Press.

П’ять рекомендацій для здорової шкіри під час душу

·         Контролюйте час і температуру. Короткий душ з теплою водою допомагає уникнути лущення і свербежу. 

·       Вибирайте м’яке мило. Засоби з інтенсивними ароматами сушать шкіру, а антибактеріальне мило слід застосовувати тільки за потребою. Оптимальний варіант — мило для чутливої шкіри.

·    Відмовтеся від подвійного очищення. Метод із застосуванням олії, а потім водної основи, популярний у соцмережах, може порушувати природний баланс шкіри.

·         Зволожуйте після душу. Використання олії або лосьйону на вологій шкірі одразу після миття допомагає "запечатати" вологу.

·         Обережно з пілінгом. Жорсткі скраби або мочалки травмують шкіру. Для оновлення епідермісу краще застосовувати засоби з молочною чи гліколевою кислотами — вони діють м’якше.

 Експерти наголошують: головне завдання душу — видалити піт та бруд, а не випробовувати весь арсенал косметичних продуктів на шкірі.

Як вже писали "Коментарі", відчуття виснаження після робочого дня поширене навіть серед здорових людей, і часто причина не лише у стресі чи недосипанні, а й у харчуванні. Нутриціологи наголошують: важливо не лише що, а й як і коли ми їмо. Незбалансований раціон, особливо з великою кількістю оброблених продуктів, викликає різкі спади енергії, а щільні прийоми їжі після обіду можуть спричиняти сонливість через активне переварювання. 



