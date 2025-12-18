logo_ukra

Продлукти, які допомагають подолати втому на роботі: відкриття експертів вражає
Продлукти, які допомагають подолати втому на роботі: відкриття експертів вражає

Брак сил після роботи може бути наслідком незбалансованого харчування, тому експерти пояснюють, які продукти його підтримують, а які виснажують

18 грудня 2025, 11:25
Відчуття виснаження після робочого дня поширене навіть серед здорових людей, і часто причина не лише у стресі чи недосипанні, а й у харчуванні. Нутриціологи наголошують: важливо не лише що, а й як і коли ми їмо. Незбалансований раціон, особливо з великою кількістю оброблених продуктів, викликає різкі спади енергії, а щільні прийоми їжі після обіду можуть спричиняти сонливість через активне переварювання 

Продлукти, які допомагають подолати втому на роботі: відкриття експертів вражає

Фото: з відкритих джерел

Щоб підтримати енергію, радять регулярне харчування невеликими порціями та включення простих, поживних продуктів: свіжих сезонних овочів і фруктів, цільнозернових круп, пісного білка (курка, риба, яйця, бобові), горіхів та насіння. Також важлива достатня гідратація: вода потрібна для обмінних процесів, а надлишок кофеїну або енергетиків може посилювати втому.

Серед продуктів, які добре підтримують енергію, експерти виділяють банани, вівсянку без цукру та насіння чіа. Водночас певні продукти здатні виснажувати організм: оброблені страви, випічка, газовані напої, рафінований цукор, промислові олії, смажена їжа та штучні підсолоджувачі можуть спричиняти запальні процеси, коливання цукру в крові та зниження настрою.

Якщо втома не минає після відпочинку, слід звернутися до лікаря, адже причиною можуть бути медичні або гормональні фактори. Проте уважне ставлення до харчування, регулярні невеликі прийоми їжі та достатнє споживання води здатні помітно зменшити втому та підтримати стабільний рівень енергії протягом дня.

