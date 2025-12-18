Продукты, помогающие преодолеть усталость на работе: открытие экспертов впечатляет

Чувство истощения после рабочего дня распространено даже среди здоровых людей, и часто причина не только в стрессе или недосыпании, но и в питании. Нутрициологи подчеркивают: важно не только что, но как и когда мы едим. Несбалансированный рацион, особенно с большим количеством обработанных продуктов, вызывает резкие спады энергии, а плотные приемы пищи после обеда могут вызвать сонливость из-за активного переваривания.

Фото: из открытых источников

Чтобы поддержать энергию, советуют регулярное питание небольшими порциями и включение простых, питательных продуктов: свежих сезонных овощей и фруктов, цельнозерновых круп, постного белка (курица, рыба, яйца, бобовые), орехов и семян. Также важна достаточная гидратация: вода нужна для обменных процессов, а избыток кофеина или энергетиков может усугублять усталость.

Среди продуктов, хорошо поддерживающих энергию, эксперты выделяют бананы, овсянку без сахара и семена чиа. В то же время некоторые продукты способны истощать организм: обработанные блюда, выпечка, газированные напитки, рафинированный сахар, промышленные масла, жареная пища и искусственные подсластители могут вызвать воспалительные процессы, колебания сахара в крови и снижение настроения.

Если усталость не проходит после отдыха, следует обратиться к врачу, ведь причиной могут быть медицинские или гормональные факторы. Однако внимательное отношение к питанию, регулярные небольшие приемы пищи и достаточное потребление воды способны заметно снизить усталость и поддержать стабильный уровень энергии в течение дня.

