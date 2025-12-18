Никогда не делайте этого во время приема душа: медики назвали серьезную ошибку

Многие люди воспринимают ежедневный душ как привычный ритуал, не задумываясь о том, что привычные действия могут вредить коже. Дерматология из Iowa Health Care, доктор Николь Негбенебор, развеяла популярные мифы относительно "правильного" мытья и объяснила, почему чрезмерно горячая вода и большое количество косметических средств могут навредить коже. Об этом сообщает The Daily Mail.

Фото: из открытых источников

Главный фактор – температура воды

Многие люди любят горячий душ после напряженного дня, однако такая вода разрушает естественный барьер кожи, смывая природные масла и провоцируя сухость и раздражение. Негбенебор советует выбирать теплую воду и сократить время пребывания в ванной. "Ваша кожа — это барьер. Вы должны относиться к ней бережно. Иногда "многовато" хорошего только вредит", — подчеркнула врач в комментарии Associated Press.

Пять рекомендаций для здоровой кожи во время душа

· Контролируйте время и температуру. Короткий душ с теплой водой помогает избежать шелушения и зуда.

· Выбирайте мягкое мыло. Средства с интенсивными ароматами сушат кожу, а антибактериальное мыло следует применять только по необходимости. Оптимальный вариант – мыло для чувствительной кожи.

· Откажитесь от двойной очистки. Метод с применением масла, а затем водного основания, популярный в соцсетях, может нарушать естественный баланс кожи.

· Увлажняйте после душа. Использование масла или лосьона на влажной коже сразу после мытья помогает запечатать влагу.

· Осторожно с пилингом. Жесткие скрабы или мочалки травмируют кожу. Для обновления эпидермиса лучше использовать средства с молочной или гликолевой кислотами — они действуют мягче.

Эксперты отмечают: главная задача душа – удалить пот и грязь, а не испытывать весь арсенал косметических продуктов на коже.

Как уже писали "Комментарии", ощущение истощения после рабочего дня распространено даже среди здоровых людей, и часто причина не только в стрессе или недосыпании, но и в питании. Нутрициологи подчеркивают: важно не только что, но как и когда мы едим. Несбалансированный рацион, особенно с большим количеством обработанных продуктов, вызывает резкие спады энергии, а плотные приемы пищи после обеда могут вызвать сонливость из-за активного переваривания.