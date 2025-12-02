Ніколи не приймайте гарячий душ: розкрито несподівану небепеку для здоров'я

Існує безліч способів приймати душ, і кожен із них може по-своєму впливати на стан організму. Наукові спостереження дедалі частіше підкреслюють користь холодного душу, проте більшість людей і досі надають перевагу гарячій воді, яка створює густу хмару пари в приміщенні. Такий пар зазвичай асоціюється з розслабленням, покращенням кровообігу та зняттям напруги. Однак, попри очевидні переваги, він може приховувати низку небажаних ефектів.

Лікар-фармацевт Аббас Канані з Chemist Click зазначає, що саме пар із гарячого душу нерідко стає причиною запаморочення. Організм реагує на підвищення температури тим, що спрямовує більше крові до поверхні шкіри для охолодження. У цей момент артеріальні судини розширюються, і кров починає рухатися з меншим тиском. Різке зниження артеріального тиску може викликати не лише кружляння голови, а й нудоту чи легку слабкість.

Подібні симптоми часто сприймаються як нешкідливі, однак тривале або значне падіння тиску несе реальну загрозу. За даними фахівців клініки Mayo, надто низький тиск може порушити доставку кисню до життєво важливих органів. Це здатне призвести до ушкоджень серця та мозку, що робить проблему набагато серйознішою, ніж здається на перший погляд.

На тлі таких ризиків дедалі більше експертів радять хоча б інколи обирати прохолодний або контрастний душ. Результати досліджень, опублікованих у журналі PLoS One, свідчать, що короткочасний контакт із холодною водою може активізувати захисні механізми організму та навіть знижувати ймовірність розвитку певних захворювань. Холодний душ стимулює кровотік, покращує самопочуття й підвищує стійкість до стресу, що робить його ефективною альтернативою гарячим процедурам, які не завжди є безпечними.

