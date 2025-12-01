Скільки яєць можна їсти насправді: найкорисніші та найсмачніші страви

Яйця — один із найпопулярніших продуктів у харчуванні завдяки доступності, поживності та універсальності. Проте навколо них постійно точаться дискусії: чи безпечно їсти їх щодня, чи підвищують вони рівень холестерину, та які способи приготування найкорисніші для організму. Лікарі-дієтологи пояснюють, скільки яєць можна вживати та які страви є найкориснішими.

Фото: з відкритих джерел

Як часто можна їсти яйця

Здоровим людям можна безпечно споживати 1–2 яйця на день. Дослідження показують, що холестерин із яєць практично не впливає на кровний холестерин. Набагато більше шкоди завдають солодощі, трансжири та часті перекуси фастфудом.

Кому можна збільшити норму

Спортсменам та активним людям дозволяється до 3 яєць на день. Вони забезпечують організм повноцінним білком, що допомагає відновленню м’язів.

Кому варто обмежити

Людям із серцево-судинними захворюваннями або діабетом II типу рекомендують не більше 7 яєць на тиждень, але точна кількість залежить від загального раціону.

Найкорисніші страви з яєць

· Яйця некруто — білок легко засвоюється, а жовток зберігає вітаміни A, D, E та омега-жири.

· Омлет на пару без олії — ідеальний для здорового харчування, можна додати шпинат, броколі або зелень.

· Яйця-пашот — готуються без жиру, чудово підходять для сніданку.

· Запечені яйця з овочами — менш калорійно та поживно, готуються в духовці або мультиварці.

· Салати з яйцем — легкі протеїнові страви з огірком, зеленню або вареним буряком, відмінний варіант для вечері.

Чому варто включати яйця в раціон

· Містять 9 незамінних амінокислот

· Багаті на холін — вітамін для пам’яті

· Здатні підтримувати тривале відчуття ситості

· Підходять для схуднення

· Покращують стан шкіри, волосся та імунітету

Як раніше писали "Коментарі", ковбасні вироби часто вважають зручним джерелом білка, особливо для людей, які беруть їжу з собою на роботу чи навчання. Проте важливо пам’ятати: надмірне споживання таких продуктів може негативно впливати на кров’яний тиск. За даними видання Very Well Health, регулярне вживання ковбас дійсно здатне підвищувати артеріальний тиск з кількох причин. Основна — високий вміст натрію.