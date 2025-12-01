Сколько яиц можно есть на самом деле: самые полезные и вкусные блюда

Яйца – один из самых популярных продуктов в питании благодаря доступности, питательности и универсальности. Однако вокруг них постоянно идут дискуссии: безопасно ли их ежедневно, повышают ли они уровень холестерина и какие способы приготовления наиболее полезны для организма. Врачи-диетологи объясняют, сколько яиц можно употреблять и какие блюда наиболее полезны.

Фото: из открытых источников

Как часто можно есть яйца

Здоровым людям можно безопасно употреблять 1-2 яйца в день. Исследования показывают, что холестерин из яиц практически не влияет на кровный холестерин. Гораздо больше вреда наносят сладости, трансжиры и частые перекусы фастфудом.

Кому можно увеличить норму

Спортсменам и активным людям разрешается до 3 яиц в день. Они снабжают организм полноценным белком, что помогает восстановлению мышц.

Кому следует ограничить

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом II типа рекомендуют не более 7 яиц в неделю, но точное количество зависит от общего рациона.

Самые полезные блюда из яиц

· Яйца всмятку — белок легко усваивается, а желток сохраняет витамины A, D, E и омега-жиры.

· Омлет на пару без масла – идеален для здорового питания, можно добавить шпинат, брокколи или зелень.

· Яйца-пашот – готовятся без жира, отлично подходят для завтрака.

· Запеченные яйца с овощами менее калорийно и питательно, готовятся в духовке или мультиварке.

· Салаты с яйцом – легкие протеиновые блюда с огурцом, зеленью или вареной свеклой, отличный вариант для ужина.

Почему следует включать яйца в рацион

· Содержат 9 незаменимых аминокислот

· Богатые холин — витамин для памяти

· Способны поддерживать длительное чувство сытости

· Подходят для похудения

· Улучшают состояние кожи, волос и иммунитета

