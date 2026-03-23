Нігті ламаються не просто так: чому варто бити на сполох

Ломкість нігтів часто пов'язують із дефіцитом поживних речовин, проте ефективність добавок залежить від причини проблеми. Якщо нестачі вітамінів немає, їх вплив може бути мінімальним.

Дефіцит кількох вітамінів чи мінералів може викликати ламкість нігтів. Мова про:

залізо

вітамінах групи В, таких як біотин або B12

цинк

білок

Також важливо отримувати достатню кількість жирних кислот омега-3 для здорових нігтів. Крім ламкості, дефіцит поживних речовин може спричинити такі зміни нігтів: білі плями, вертикальні або ребристі лінії. Наприклад, недолік фолієвої кислоти може спричинити зміни пігментації нігтів.

Зверніть увагу, що екстремальні харчові навички можуть сприяти дефіциту поживних речовин, зокрема розлади харчування, такі як нервова анорексія або модні дієти.

Найкраще їсти різноманітну їжу, щоб отримувати вітаміни та мінерали, необхідні організму для харчування зсередини. Наприклад, можна отримати більше цих вітамінів: залізо – яловичина, птах, риба, квасоля та сочевиця. Вітамін С для покращення засвоєння заліза — цитрусові, ківі, червоний перець, полуниця та помідори. Вітамін B12 та біотин — яловича печінка, м'ясо, птиця, риба, молюски, устриці, яйця, сир, молоко, горіхи, насіння, солодка картопля, шпинат та броколі. Цинк — устриці, м'ясо, риба, птиця, бобові, горіхи, цільнозернові та молочні продукти. Білок — м'ясо, риба, птах, горіхи, насіння та бобові. Магній – горіхи, насіння, авокадо, шпинат та інша зелень, а також цільнозернові продукти. Фолат — шпинат, чорноокий горох та спаржа. Омега-3 — насіння льону, насіння чиа та лосось.

