Ногти ломаются не просто так: почему стоит бить тревогу

Ломкость ногтей часто связывают с дефицитом питательных веществ, однако эффективность добавок зависит от причины проблемы. Если недостатка витаминов нет, их влияние может быть минимальным.

Дефицит нескольких витаминов или минералов может вызвать ломкость ногтей. Речь о:

железо

витаминах группы В, таких как биотин или B12

цинк

белок

Также важно получать достаточное количество омега-3 жирных кислот для здоровых ногтей. Кроме ломкости, дефицит питательных веществ может вызвать следующие изменения ногтей: белые пятна, вертикальные или ребристые линии. Например, недостаток фолиевой кислоты может вызвать изменения пигментации ногтей.

Обратите внимание, что экстремальные пищевые привычки могут способствовать дефициту питательных веществ, в частности расстройства питания, такие как нервная анорексия или модные диеты.

Лучше всего есть разнообразную пищу, чтобы получать витамины и минералы, необходимые организму для питания изнутри. Например, можно получить больше этих витаминов: железо — говядина, птица, рыба, фасоль и чечевица. Витамин С для улучшения усвоения железа — цитрусовые, киви, красный перец, клубника и помидоры. Витамин B12 и биотин — говяжья печень, мясо, птица, рыба, моллюски, устрицы, яйца, сыр, молоко, орехи, семена, сладкий картофель, шпинат и брокколи. Цинк — устрицы, мясо, рыба, птица, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты и молочные продукты. Белок — мясо, рыба, птица, орехи, семена и бобовые. Магний — орехи, семечки, авокадо, шпинат и другая зелень, а также цельнозерновые продукты. Фолат — шпинат, черноглазый горох и спаржа. Омега-3 — семена льна, семена чиа и лосось.

Читайте также на портале "Комментарии" — выпадают волосы и ломаются ногти: это могут быть признаки скрытой болезни.



