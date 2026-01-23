Многие воспринимают выпадение волос и ломкость ногтей как обычную косметическую проблему — мол, не тот шампунь, нехватка витаминов или стресс. Но врачи предупреждают: иногда эти симптомы могут сигнализировать о серьезных нарушениях в организме, длительное время протекающих скрыто.

Выпадают волосы и ломаются ногти: это могут быть признаки скрытой болезни

Когда проблема не только в уходе

Если волосы заметно редеют, выпадают пучками, а ногти становятся тонкими, слоятся и постоянно ломаются — это повод задуматься не только о косметических средствах, но и о состоянии здоровья в целом. Особенно настораживает ситуация, когда:

симптомы длятся несколько месяцев подряд;

никакие витамины или маски не дают эффекта;

появляется постоянная усталость, сонливость или раздражительность;

ухудшается состояние кожи, появляется сухость или сыпь.

В таких случаях проблема может скрываться гораздо глубже.

Какие болезни могут маскироваться под "косметические" проблемы

Чаще врачи связывают выпадение волос и ломкость ногтей с внутренними сбоями в организме:

1. Железодефицитная анемия.

Одна из наиболее распространенных причин. Из-за нехватки железа ткани недополучают кислород, волосяные фолликулы слабеют, а ногти становятся хрупкими и бледными.

2. Нарушение работы щитовидной железы.

Как гипотиреоз, так и гипертиреоз могут вызвать сильное выпадение волос, истончение ногтей, отеки, изменение веса и постоянную усталость.

3. Гормональные сбои.

После родов, во время стресса или при гинекологических проблемах уровень гормонов может изменяться, что сразу отражается на волосах и ногтях.

4. Проблемы с пищеварением и усвоением питательных веществ.

Даже если человек питается нормально, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта организм может просто не усваивать витамины и микроэлементы.

5. Хронический стресс и переутомление.

Длительное нервное напряжение истощает организм, нарушает кровообращение и гормональный баланс, что быстро сказывается на облике.

Когда следует обратиться к врачу

Не стоит ждать, пока проблема станет критической. Обратитесь к семейному врачу или терапевту, если:

волосы выпадают интенсивно более 2–3 месяцев;

ногти постоянно ломаются и изменяют цвет или форму;

появились слабость, головокружение, одышка, сердцебиение;

вы резко худеете или набираете вес без очевидных причин.

Врач может назначить анализ крови, проверку гормонов и другие обследования, чтобы найти истинную причину.

Почему самолечение может повредить

Многие начинают бесконтрольно принимать витамины или добавки. Но, например, при проблемах со щитовидной железой или гормональных сбоях это не только не поможет, но и может усугубить состояние. Важно лечить не симптомы, а их первопричину.

Главное – не игнорировать сигналы организма

Волосы и ногти – своеобразный "индикатор" внутреннего здоровья. Если они резко ухудшились, организм может таким образом сообщать о скрытой болезни. Своевременная диагностика поможет не только вернуть красоту, но и предотвратить серьезные осложнения.

