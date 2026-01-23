Рубрики
Многие воспринимают выпадение волос и ломкость ногтей как обычную косметическую проблему — мол, не тот шампунь, нехватка витаминов или стресс. Но врачи предупреждают: иногда эти симптомы могут сигнализировать о серьезных нарушениях в организме, длительное время протекающих скрыто.
Выпадают волосы и ломаются ногти: это могут быть признаки скрытой болезни
Если волосы заметно редеют, выпадают пучками, а ногти становятся тонкими, слоятся и постоянно ломаются — это повод задуматься не только о косметических средствах, но и о состоянии здоровья в целом. Особенно настораживает ситуация, когда:
симптомы длятся несколько месяцев подряд;
никакие витамины или маски не дают эффекта;
появляется постоянная усталость, сонливость или раздражительность;
ухудшается состояние кожи, появляется сухость или сыпь.
В таких случаях проблема может скрываться гораздо глубже.
Чаще врачи связывают выпадение волос и ломкость ногтей с внутренними сбоями в организме:
1. Железодефицитная анемия.
Одна из наиболее распространенных причин. Из-за нехватки железа ткани недополучают кислород, волосяные фолликулы слабеют, а ногти становятся хрупкими и бледными.
2. Нарушение работы щитовидной железы.
Как гипотиреоз, так и гипертиреоз могут вызвать сильное выпадение волос, истончение ногтей, отеки, изменение веса и постоянную усталость.
3. Гормональные сбои.
После родов, во время стресса или при гинекологических проблемах уровень гормонов может изменяться, что сразу отражается на волосах и ногтях.
4. Проблемы с пищеварением и усвоением питательных веществ.
Даже если человек питается нормально, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта организм может просто не усваивать витамины и микроэлементы.
5. Хронический стресс и переутомление.
Длительное нервное напряжение истощает организм, нарушает кровообращение и гормональный баланс, что быстро сказывается на облике.
Не стоит ждать, пока проблема станет критической. Обратитесь к семейному врачу или терапевту, если:
волосы выпадают интенсивно более 2–3 месяцев;
ногти постоянно ломаются и изменяют цвет или форму;
появились слабость, головокружение, одышка, сердцебиение;
вы резко худеете или набираете вес без очевидных причин.
Врач может назначить анализ крови, проверку гормонов и другие обследования, чтобы найти истинную причину.
Многие начинают бесконтрольно принимать витамины или добавки. Но, например, при проблемах со щитовидной железой или гормональных сбоях это не только не поможет, но и может усугубить состояние. Важно лечить не симптомы, а их первопричину.
Волосы и ногти – своеобразный "индикатор" внутреннего здоровья. Если они резко ухудшились, организм может таким образом сообщать о скрытой болезни. Своевременная диагностика поможет не только вернуть красоту, но и предотвратить серьезные осложнения.
