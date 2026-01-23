Багато людей сприймають випадіння волосся та ламкість нігтів як звичайну косметичну проблему — мовляв, не той шампунь, брак вітамінів або стрес. Але лікарі попереджають: інколи ці симптоми можуть сигналізувати про серйозні порушення в організмі, які довгий час протікають приховано.

Випадає волосся та ламаються нігті: це можуть бути ознаки прихованої хвороби

Коли проблема не лише в догляді

Якщо волосся помітно рідшає, випадає пучками, а нігті стають тонкими, шаруються та постійно ламаються — це привід замислитися не лише про косметичні засоби, а й про стан здоров’я загалом. Особливо насторожує ситуація, коли:

симптоми тривають кілька місяців поспіль;

жодні вітаміни чи маски не дають ефекту;

з’являється постійна втома, сонливість або дратівливість;

погіршується стан шкіри, з’являється сухість або висипи.

У таких випадках проблема може ховатися значно глибше.

Які хвороби можуть маскуватися під "косметичні" проблеми

Найчастіше лікарі пов’язують випадіння волосся та ламкість нігтів із внутрішніми збоями в організмі:

1. Залізодефіцитна анемія.

Одна з найпоширеніших причин. Через нестачу заліза тканини недоотримують кисень, волосяні фолікули слабшають, а нігті стають крихкими та блідими.

2. Порушення роботи щитоподібної залози.

Як гіпотиреоз, так і гіпертиреоз можуть викликати сильне випадіння волосся, витончення нігтів, набряки, зміну ваги та постійну втому.

3. Гормональні збої.

Після пологів, під час стресу або при гінекологічних проблемах рівень гормонів може змінюватися, що одразу відображається на волоссі та нігтях.

4. Проблеми з травленням і засвоєнням поживних речовин.

Навіть якщо людина харчується нормально, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту організм може просто не засвоювати вітаміни та мікроелементи.

5. Хронічний стрес і перевтома.

Тривале нервове напруження виснажує організм, порушує кровообіг і гормональний баланс, що швидко позначається на зовнішності.

Коли варто звернутися до лікаря

Не варто чекати, поки проблема стане критичною. Зверніться до сімейного лікаря або терапевта, якщо:

волосся випадає інтенсивно понад 2–3 місяці;

нігті постійно ламаються та змінюють колір або форму;

з’явилися слабкість, запаморочення, задишка, серцебиття;

ви різко худнете або набираєте вагу без очевидних причин.

Лікар може призначити аналізи крові, перевірку гормонів та інші обстеження, щоб знайти справжню причину.

Чому самолікування може зашкодити

Багато хто починає безконтрольно приймати вітаміни або добавки. Але, наприклад, при проблемах зі щитоподібною залозою чи гормональних збоях це не тільки не допоможе, а й може погіршити стан. Важливо лікувати не симптоми, а їхню першопричину.

Головне — не ігнорувати сигнали організму

Волосся та нігті — своєрідний "індикатор" внутрішнього здоров’я. Якщо вони різко погіршилися, організм може таким чином повідомляти про приховану хворобу. Вчасна діагностика допоможе не лише повернути красу, а й запобігти серйозним ускладненням.

