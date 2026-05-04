Нічні кошмари попереджають про серйозні захворювання: що варто знати

Нічні кошмари трапляються у більшості людей, однак, жахливі сни, які повторюються, можуть вказувати на проблеми зі здоров’ям.

Спеціалісти пояснюють, що людина в середньому протягом ночі проходить чотири або п'ять циклів сновидінь, кожен з них триває від 15 до 40 хвилин. Однак, зазвичай ці сни — приємні чи неприємні — забуваються невдовзі після пробудження.

Численні “класичні” кошмари, такі як падіння або раптова втрата зубів, є показниками проблем з обробкою інформації в реальному житті. Це може сигналізувати про невпевненість в собі або тривогу щодо втрати сексуальної потенції. Такі кошмари не є причиною для серйозного занепокоєння, пише видання Express.

Науковий популяризатор Хорхе Алькальде пояснив, що нічні кошмари можуть виникати через приховану емоційну проблему, тривогу, стрес або депресію.

Доктор медичних наук, клінічний науковий співробітник Британського інституту дослідження деменції Абідемі Отаїку зазначив, що дорослі, які страждають від щотижневих кошмарів, мають втричі більшу ймовірність померти до 75 років, порівняно з тими, кого не мучать кошмари.

“Повторювані нічні кошмари пов'язують із такими станами, як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), який відчувають 80% пацієнтів із ПТСР. Вони також тісно пов'язані з депресією та тривожними розладами”, — цитує слова доктора видання.

Серед найсерйозніших і найтривожніших порушень сну спеціалісти називають сонний параліч.

“Одним із “механізмів безпеки” організму є стан тимчасового паралічу, відомий як атонія REM-фази, який перешкоджає сплячій людині рухатися під час сну. Але в певних рідкісних ситуаціях людина може прокинутися до того, як цей параліч зникне”, — йдеться у повідомленні.

Підвищену частоту нічних кошмарів можуть спричиняти серцеві захворювання, оскільки через них можливі пробудження із прискореним серцебиттям та підвищеним кров'яним тиском. Жахливі сни також пов'язують із синдромом апное сну, при якому мозок може генерувати нічні кошмари про задуху або утоплення внаслідок обмеженого постачання кисню.

