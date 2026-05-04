Ночные кошмары предупреждают о серьезных заболеваниях: что следует знать

Ночные кошмары встречаются у большинства людей, однако, повторяющиеся ужасные сны могут указывать на проблемы со здоровьем.

Специалисты объясняют, что человек в среднем ночью проходит четыре или пять циклов сновидений, каждый из них длится от 15 до 40 минут. Однако, обычно эти сны – приятные или неприятные – забываются вскоре после пробуждения.

Многочисленные "классические" кошмары, такие как падение или внезапная утрата зубов, являются показателями проблем с обработкой информации в реальной жизни. Это может сигнализировать о неуверенности в себе или тревоге по поводу потери сексуальной потенции. Такие кошмары не являются причиной серьезной обеспокоенности, пишет издание Express.

Научный популяризатор Хорхе Алькальде объяснил, что ночные кошмары могут возникать из-за скрытой эмоциональной проблемы, тревоги, стресса или депрессии.

Доктор медицинских наук, клинический научный сотрудник Британского института исследования деменции Абидеми Отаику отметил, что взрослые, страдающие еженедельными кошмарами, имеют втрое большую вероятность умереть до 75 лет по сравнению с теми, кого не мучают кошмары.

"Повторяющиеся ночные кошмары связывают с такими состояниями, как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое испытывают 80% пациентов с ПТСР. Они также тесно связаны с депрессией и тревожными расстройствами", — цитирует слова доктора издания.

Среди самых серьезных и тревожных нарушений сна специалисты называют сонный паралич.

"Одним из "механизмов безопасности" организма является состояние временного паралича, известное как атония REM-фазы, препятствующего спящему человеку двигаться во время сна. Но в определенных редких ситуациях человек может проснуться до того, как этот паралич исчезнет", — говорится в сообщении.

Повышенная частота ночных кошмаров может вызвать сердечные заболевания, поскольку из-за них возможны пробуждения с ускоренным сердцебиением и повышенным кровяным давлением. Ужасные сны также связывают с синдромом апноэ сна, при котором мозг может генерировать ночные кошмары об удушье или утоплении вследствие ограниченного снабжения кислородом.

