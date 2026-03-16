Здоров'я наше тіло Несподіваний симптом, який сигналізує про проблеми зі щитоподібною залозою
Несподіваний симптом, який сигналізує про проблеми зі щитоподібною залозою

Лікар назвав несподіваний симптом, який сигналізує про проблеми зі щитоподібною залозою

16 березня 2026, 13:28
Кречмаровская Наталия

Випадіння та як наслідок більш рідкі брови можуть сигналізувати не про косметичні, а про проблеми зі здоров’ям. Випадіння брів може бути сигналом вашого організму про дефіцит ключових поживних речовин. 

Проблеми із щитовидною залозою. Ілюстративне фото

Експерт у галузі охорони здоров’я, доктор Ерік Берг пояснив, що витончення брів, особливо на зовнішній третині, може свідчити про дефіцит йоду, пише видання Mirror.

Зазначається, що цей симптом часто пов’язаний із проблемами щитоподібної залози. Лікар наголосив, що зовнішній край брови – це ділянка, яка найчастіше уражається, коли рівень гормонів щитоподібної залози низький.

“Йод відіграє вирішальну роль, оскільки цей мінерал необхідний для вироблення гормонів щитоподібної залози. Без достатньої кількості йоду щитоподібна залоза не може виробляти достатню кількість гормонів, що може призвести до її гіпофункції та таких симптомів, як випадіння волосся”, — пише видання.

Зазначається, що ці гормони також контролюють цикл росту волосяних фолікулів. Експерт наголосив, що низький рівень гормонів щитоподібної залози може перешкоджати належній регенерації волосяних фолікулів, що може призвести до випадіння волосся на шкірі голови та бровах.

Коли рівень гормонів падає, волосся може занадто рано перейти у стадію спокою свого циклу росту. Експерти кажуть, що це порушення може призвести до ламкості волосся та помітного витончення вздовж зовнішньої частини брови.

Дефіцит йоду також може характеризуватися наступними симптомами, такими як:

  • втома, 

  • збільшення ваги, 

  • сухість шкіри, 

  • чутливість до холоду.

Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/disappearing-eyebrows-could-tell-tale-36864211
