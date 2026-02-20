Ці ранні симптоми захворювань щитоподібної залози часто ігнорують

Порушення в роботі щитоподібної залози впливають практично на кожну клітину тіла — від частоти серцебиття до швидкості спалювання калорій. Однак ранні симптоми захворювань люди часто ігнорують, адже вони розвиваються повільно та часто схожі на втому чи наслідки стресу.

Щитоподібна залоза. Ілюстративне фото

ТОП ранніх ознак захворювання щитоподібної залози, про які варто знати:

Постійне відчуття виснаження - це перша ознака того що орган не справляється зі своїми функціями. При гіпотиреозі організм виробляє замало гормонів. Це призводить до значного сповільнення всіх внутрішніх процесів. Характерними ознаками проблем може бути сильна сонливість навіть після тривалого нічного сну або відчуття повного виснаження вже у ранкові години. При гіпертиреозі організм працює занадто швидко що викликає постійну тривожність та серйозні проблеми із засинанням. Такий стан часто помилково сприймають за наслідок напруженого графіка роботи, хоча справжньою причиною є гормональний дисбаланс.

Несподівані коливання ваги без видимих причин — це може свідчити про критично низький рівень гормонів. Тіло у такому стані часто затримує рідину і це створює візуальний ефект набряклості обличчя та кінцівок. У протилежному випадку надмірна активність залози змушує організм витрачати отриману енергію занадто швидко. У такі ситуації може спостерігатися стрімке схуднення навіть при збереженні хорошого апетиту.

Психологічний стан людини — може спостерігатися погіршення пам'яті та нездатність зосередитися на виконанні звичайних завдань. У медичній практиці такий стан називають когнітивним туманом, який часто супроводжує гіпотиреоз. Підвищений рівень гормонів стає причиною раптових панічних атак або надмірної дратівливості без об'єктивних причин.

Зміни у стані шкірних покривів та волосся — шкіра стає сухою та починає лущитися, а волосся втрачає природний блиск і починає інтенсивно випадати. Також може спостерігатися характерне порідіння брів із зовнішнього краю. Чутливість до зміни температури — люди з гіпотиреозом часто мерзнуть навіть у теплу погоду, а при гіпертиреозі пацієнти постійно страждають від надмірної спеки та пітливості.

