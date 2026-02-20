Эти ранние симптомы заболеваний щитовидной железы часто игнорируют

Нарушения в работе щитовидной железы влияют практически на каждую клетку тела – от частоты сердцебиений до скорости сжигания калорий. Однако ранние симптомы заболеваний люди часто игнорируют, ведь они развиваются медленно и часто похожи на усталость или последствия стресса.

Щитовидная железа. Иллюстративное фото

ТОП ранних признаков заболевания щитовидной железы, о которых следует знать:

Постоянное чувство истощения – это первый признак того, что орган не справляется со своими функциями. При гипотиреозе организм производит мало гормонов. Это приводит к значительному замедлению всех внутренних процессов. Характерными признаками проблем может быть сильная сонливость даже после длительного ночного сна или полного истощения уже в утренние часы. При гипертиреозе организм работает слишком быстро, что вызывает постоянную тревожность и серьезные проблемы с засыпанием. Такое состояние часто ошибочно воспринимают вследствие напряженного графика работы, хотя настоящей причиной является гормональный дисбаланс.

Неожиданные колебания веса без видимых причин – это может свидетельствовать о критически низком уровне гормонов. Тело в таком состоянии часто задерживает жидкость и создает визуальный эффект отечности лица и конечностей. В противном случае чрезмерная активность железы заставляет организм тратить полученную энергию слишком быстро. В таких ситуациях может наблюдаться стремительное похудение даже при сохранении хорошего аппетита.

Психологическое состояние человека может наблюдаться ухудшение памяти и неспособность сосредоточиться на выполнении обычных задач. В медицинской практике такое состояние называют когнитивным туманом, часто сопровождающим гипотиреоз. Повышенный уровень гормонов становится причиной внезапных панических атак или чрезмерной раздражительности без объективных причин.

Изменения в состоянии кожных покровов и волос — кожа становится сухой и начинает шелушиться, а волосы теряют естественный блеск и начинают интенсивно выпадать. Также может наблюдаться характерное поредение бровей из наружного края. Чувствительность к изменению температуры – люди с гипотиреозом часто мерзнут даже в теплую погоду, а при гипертиреозе пациенты постоянно страдают от чрезмерной жары и потливости.

