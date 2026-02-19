ТОП ранніх симптомів глаукоми, які часто ігнорують

Глаукому називають небезпечним захворюванням очей, яке поступово пошкоджує зоровий нерв і може призвести до втрати зору. Хвороба часто розвивається без явних проявів, тому люди звертаються до лікаря вже на пізніх стадіях.

ТОП ранніх симптомів глаукоми, про які варто знати:

Затуманений зір — один із найпоширеніших ранніх проявів глаукоми. Люди пояснюють цей стан втомою або перевантаженням очей, але регулярне помутніння може сигналізувати про підвищений внутрішньоочний тиск.

Відчуття тиску в очах — характеризується легким дискомфортом, що виникає періодично. Однак він сигналізує про початкові зміни у структурі ока.

Поява ореолів навколо джерел світла — може бути ознакою пошкодження зорового нерва. Люди помічають світлові кільця навколо ламп чи фар автомобілів, але не надають цьому значення.

Поступова втрата периферичного зору також називають характерною ознакою глаукоми.

Часті головні болі та нудота — симптоми можуть супроводжувати гострі форми глаукоми. Ці ознаки також часто пояснюють наслідком перевтоми або стресу. Однак у випадку раптового болю в очах та супутньої нудоти слід негайно звернутися до лікаря.

Зниження здатності бачити у темряві - свідчить про поступове погіршення функцій зорового нерва.

Несподівані сліпі плями у полі зору — виникають через пошкодження нервових волокон і можуть поступово збільшуватися.

