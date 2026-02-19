ТОП ранних симптомов глаукомы, которые часто игнорируют

Глаукома называют опасным заболеванием глаз, которое постепенно повреждает зрительный нерв и может привести к потере зрения. Болезнь часто развивается без явных проявлений, поэтому люди обращаются к врачу на поздних стадиях.

Зрение. Иллюстративное фото

ТОП ранних симптомов глаукомы, о которых следует знать:

Затуманенное зрение – одно из самых распространенных ранних проявлений глаукомы. Люди объясняют это состояние усталостью или перегрузкой глаз, но регулярное помутнение может сигнализировать о повышенном внутриглазном давлении.

Ощущение давления в глазах – характеризуется легким дискомфортом, возникающим периодически. Однако он сигнализирует о начальных изменениях в структуре глаза.

Появление ореолов вокруг источников света может быть признаком повреждения зрительного нерва. Люди замечают световые кольца вокруг ламп или фар автомобилей, но не придают этому значения.

Постепенная утрата периферического зрения также называют характерным признаком глаукомы.

Частые головные боли и тошнота – симптомы могут сопровождать острые формы глаукомы. Эти признаки также часто объясняют следствием переутомления или стресса. Однако в случае внезапной боли в глазах и сопутствующей тошноте следует немедленно обратиться к врачу.

Снижение способности видеть в темноте — свидетельствует о постепенном ухудшении функций зрительного нерва.

Неожиданные слепые пятна в поле зрения возникают из-за повреждений нервных волокон и могут постепенно увеличиваться.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ухудшение зрения и развитие заболеваний глаз могут быть незаметными на ранних стадиях, однако со временем проблемы усугубляются. Сохранить здоровье глаз помогут некоторые продукты — и в этом списке нет моркови, хотя именно ее раньше рекомендовали как суперпродукт для улучшения зрения.



