Неожиданный симптом, который сигнализирует о проблемах со щитовидной железой

Выпадение и как следствие более редкие брови могут сигнализировать не о косметических, а о проблемах со здоровьем. Выпадение бровей может являться сигналом вашего организма о дефиците ключевых питательных веществ.

Проблемы со щитовидной железой. Иллюстративное фото

Эксперт в области здравоохранения доктор Эрик Берг пояснил, что истончение бровей, особенно на внешней трети, может свидетельствовать о дефиците йода, пишет издание Mirror.

Этот симптом часто связан с проблемами щитовидной железы. Врач подчеркнул, что внешний край брови – это участок, который чаще всего поражается, когда уровень гормонов щитовидки низкий.

"Йод играет решающую роль, поскольку этот минерал необходим для выработки гормонов щитовидной железы. Без достаточного количества йода щитовидная железа не может производить достаточное количество гормонов, что может привести к ее гипофункции и таким симптомам, как выпадение волос", — пишет издание.

Отмечается, что эти гормоны также контролируют цикл роста волосяных фолликулов. Эксперт подчеркнул, что низкий уровень гормонов щитовидной железы может препятствовать надлежащей регенерации волосяных фолликулов, что может привести к выпадению волос на коже головы и бровей.

Когда уровень гормонов падает, волосы могут слишком рано перейти в стадию покоя своего цикла роста. Эксперты говорят, что это нарушение может привести к ломкости волос и заметному истончению вдоль наружной части брови.

Дефицит йода также может характеризоваться следующими симптомами, такими как:

усталость,

увеличение веса,

сухость кожи,

чувствительность к холоду.

