Несподівана нічна звичка “вбиває” зуби: на що варто звернути увагу

Одна тиха нічна звичка може значно пошкодити зуби — більшість людей навіть не усвідомлює цього.

Проблеми із зубами. Ілюстративне фото

Хірург-стоматолог Бхавіка Парекх пояснив, що причина у стресі. За його словами, більшість людей вважають, що високий рівень стресу порушує сон, призводить до поганого настрою, головного болю чи напруги. Однак мало людей замислюються про те, як цей стрес може вплинути на їхні зуби, пише видання Mirror.

За словами лікаря, стоматологи все частіше лікують пацієнтів зі стертими зубами, тріснутою емаллю та болем у щелепах. Це, пояснив він часто є результатом бруксизму, мимовільного скреготу зубами, найчастіше під час сну.

“Шкода, спричинена бруксизмом, непомітно накопичується протягом місяців і років, доки щось не змусить вас звернути на це увагу. Наслідки — тріснутий зуб, постійний біль у щелепі або зуби, які раптово стали набагато чутливішими, ніж раніше”, — пише видання.

Бруксизм, зазначає лікар, це проблема не лише дорослих, оскільки він частіше зустрічається серед дітей та підлітків, ніж у людей старшого віку.

Як перевірити, чи дійсно скрегочете зубами під час сну — перевірте ротову порожнину вранці: стиснута щелепа, тупий головний біль або чутливі зуби після пробудження – класичні ознаки. Більшість людей списують це на втому.

Лікарі також радять приймати знеболювальні засоби, такі як парацетамол або ібупрофен, якщо з'являється біль або набряк щелепи. Експерти стверджують, що пакет із льодом (або пакет замороженого горошку), загорнутий у кухонний рушник на 20-30 хвилин, може допомогти зменшити біль або набряк щелепи.

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