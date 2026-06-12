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Неожиданная ночная привычка "убивает" зубы: на что стоит обратить внимание

Стоматолог указал на скрытую ночную привычку, значительно разрушающую зубы

12 июня 2026, 11:51
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Кречмаровская Наталия

Одна тихая ночная привычка может значительно повредить зубы – большинство людей даже не осознает этого.

Неожиданная ночная привычка "убивает" зубы: на что стоит обратить внимание

Проблемы с зубами. Иллюстративное фото

Хирург-стоматолог Бхавика Парекх объяснил, что причина в стрессе. По его словам, большинство людей считают, что высокий уровень стресса нарушает сон, приводит к плохому настроению, головным болям или напряжению. Однако мало людей задумываются о том, как этот стресс может повлиять на зубы, пишет издание Mirror.

По словам врача, стоматологи все чаще лечат пациентов со стертыми зубами, треснувшей эмалью и болью в челюстях. Это, объяснил он часто результат бруксизма, самопроизвольного скрежета зубами, чаще всего во время сна.

"Вред, вызванный бруксизмом, незаметно накапливается в течение месяцев и лет, пока что-то не заставит вас обратить на это внимание. Последствия — треснувший зуб, постоянная боль в челюсти или внезапно ставшие намного чувствительнее зубы", — пишет издание.

Бруксизм, отмечает врач, это проблема не только взрослых, поскольку он чаще встречается среди детей и подростков, чем у людей постарше.

Как проверить, действительно ли скрежещете зубами во время сна — проверьте ротовую полость утром: сжатая челюсть, тупая головная боль или чувствительные зубы после пробуждения – классические признаки. Большинство людей списывают это на усталость.

Врачи также советуют принимать обезболивающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен, если появляется боль или отек челюсти. Эксперты утверждают, что пакет со льдом (или пакет замороженного горошка), завернутый в кухонное полотенце на 20-30 минут, может помочь уменьшить боль или отек челюсти.

Напомним: портал "Комментарии" писал о самых вредных напитках для зубов — и это не только кока-кола.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/dentist-warns-habit-silently-damaging-37248570
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