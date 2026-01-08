Неприємний запах із рота викликають ці популярні святкові напої

Серед таких напоїв – кава, алкоголь та солодкі газовані, які сушать ротову порожнину та сприяють розвитку бактерій.

Неприємний запах. Фото: з відкритих джерел

У дослідженні 2018 року, опублікованому в журналі Microbiome, проаналізували зразки слини понад 1000 здорових людей віком від 55 до 84 років. Дослідники виявили вищу концентрацію шкідливих бактерій, пов'язаних із захворюваннями пародонту (ясен) у тих, хто вживав алкоголь.

Кількість шкідливих бактерій збільшувалася з кількістю алкоголю.

Алкоголь також може спровокувати кислотний рефлюкс, що призводить до підйому шлункової кислоти в горло та появі неприємного запаху.

Кислота у газуванні та інших газованих напоях є основною причиною неприємного запаху з рота.

Стоматолог Джіджі Майнеке пояснила, що кислота висушує рот. Ця сухість дозволяє бактеріям та частинкам їжі затримуватися, що призводить до ксеростомії (сухості у роті), яка може спричинити неприємний запах.

За даними MedlinePlus, багато людей люблять каву, але вона часто призводить до небажаного побічного ефекту: неприємного запаху з рота. Все через те, що кава містить багато сірки.

Занадто багато кофеїну може пересушити слизову оболонку рота, що посилює запах, оскільки слина допомагає змивати бактерії та частинки їжі, які викликають неприємний запах з рота.

Вода – найкращий вибір для боротьби з неприємним запахом з рота. Візьміть за звичку випивати склянку води після кожного їди. Вода може допомогти змити частинки їжі, які можуть сприяти неприємному запаху з рота.

Підтримка водного балансу допомагає підтримувати чистоту та свіжість ротової порожнини. Коли ви п'єте воду, вона очищає язик, де затримуються ці бактерії та їхні лімфатичні клітини.

Слина на 99% складається із води. Як відомо, вода не має запаху та не живить бактерії, що допомагає зменшити кількість вісцеральних слизових клітин.

