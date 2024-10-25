Топ причин неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта или галитоз может быть не только социальной проблемой, но и сигналом о наличии определенных медицинских состояний. Выявление причин галитоза является важным шагом к его устранению, сообщает портал "Комментарии".



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Наиболее распространенной причиной неприятного запаха изо рта является недостаточная гигиена полости рта. Если не чистить зубы и не использовать зубную нить регулярно, остатки пищи могут оставаться во рту, что способствует росту бактерий. Эти бактерии выделяют сероводород, который и является причиной неприятного запаха.

Слюна помогает очищать полость рта, смывая остатки пищи и бактерии. Когда выработка слюны уменьшается, это может привести к сухости во рту (ксеростомии), что способствует развитию неприятного запаха. Сухость во рту может быть вызвана приемом лекарств, обезвоживанием или медицинскими состояниями.

Некоторые продукты, такие как чеснок, лук и специи, могут вызывать временный неприятный запах изо рта. После их употребления частицы пищи попадают в кровь и транспортируются в легкие, откуда выдыхаются, что и вызывает неприятный запах.

Курение и употребление табачных изделий не только вызывают неприятный запах изо рта, но и повышают риск развития заболеваний десен и рака полости рта. Табак также способствует сухости во рту, что усугубляет ситуацию.

Гингивит и пародонтит являются воспалительными заболеваниями десен, которые могут вызывать неприятный запах изо рта. Эти заболевания возникают из-за накопления бактерий в карманах между зубами и десной, что приводит к выделению неприятного запаха.

Инфекции во рту, такие как кариес, абсцессы или тонзиллит, могут быть причиной неприятного запаха. Бактерии, вызывающие эти инфекции, выделяют запах, который может быть достаточно сильным.

Некоторые заболевания, такие как диабет, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и заболевания печени или почек, могут вызывать неприятный запах изо рта. Например, при диабете может возникать запах ацетона, а при заболеваниях печени или почек – запах аммиака.

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