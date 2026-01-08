Неприятный запах изо рта вызывают эти популярные праздничные напитки

Среди таких напитков – кофе, алкоголь и сладкие газированные, которые сушат ротовую полость и способствуют развитию бактерий.

В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале Microbiome, проанализировали образцы слюны более 1000 здоровых людей в возрасте от 55 до 84 лет. Исследователи обнаружили более высокую концентрацию вредных бактерий, связанных с заболеваниями пародонта (десен) у тех, кто употреблял алкоголь.

Количество вредных бактерий увеличивалось с количеством потребляемого алкоголя.

Алкоголь также может спровоцировать кислотный рефлюкс, что приводит к подъему желудочной кислоты в горло и появлению неприятного запаха.

Кислота в газировке и других газированных напитках является основной причиной неприятного запаха изо рта.

Стоматолог Джиджи Майнеке объяснила, что кислота высушивает рот. Эта сухость позволяет бактериям и частицам пищи задерживаться, что приводит к ксеростомии (сухости во рту), которая может вызвать неприятный запах.

По данным MedlinePlus, многие люди любят кофе, но он часто приводит к нежелательному побочному эффекту: неприятному запаху изо рта. Все из-за того, что кофе содержит много серы.

Слишком много кофеина может пересушить слизистую рта, что усиливает запах, поскольку слюна помогает смывать бактерии и частицы пищи, которые вызывают неприятный запах изо рта.

Вода — лучший выбор для борьбы с неприятным запахом изо рта. Возьмите за привычку выпивать стакан воды после каждого приема пищи. Вода может помочь смыть частицы пищи, которые могут способствовать неприятному запаху изо рта.

Поддержание водного баланса помогает поддерживать чистоту и свежесть ротовой полости. Когда вы пьете воду, она очищает язык, где задерживаются эти бактерии и их лимфатические клетки.

Слюна на 99% состоит из воды. Как известно, вода не имеет запаха и не питает бактерии, что помогает уменьшить количество висцеральных слизистых клеток.

