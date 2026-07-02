Не виходьте з дому без цього ритуалу: як попередити онкологію

Сонцезахисний крем (SPF) — це не просто засіб для пляжного відпочинку, а критично важливий елемент щоденного догляду за шкірою в будь-яку пору року. Науково доведено, що ультрафіолетове випромінювання активне навіть у похмурі дні. Воно легко проникає крізь хмари та звичайне віконне скло, непомітно руйнуючи клітини шкіри.

Ілюстративне фото

Експерти дерматології одностайно наголошують: ігнорування сонцезахисту призводить до передчасного старіння, пігментації та серйозних медичних проблем. Погляньмо на головні причини, чому SPF має стати вашою щоденною звичкою.

1. Надійний щит від фотостаріння

Близько 80% видимих ознак старіння шкіри обличчя (зморшки, втрата пружності, в'ялість) з'являються саме через сонце. Цей процес називають фотостарінням.

Ультрафіолетові промені типу А (UVA) проникають глибоко в дерму.

Вони руйнують волокна колагену та еластину, які відповідають за молодість шкіри.

За інформацією б'юті-порталу MakeUp, регулярне нанесення SPF-засобу дозволяє зберегти природну еластичність тканин і значно уповільнити появу перших вікових змін.

2. Захист від пігментних плям та нерівного тону

Коли ультрафіолет потрапляє на незахищену шкіру, організм починає активно виробляти меланін — темний пігмент, який ми називаємо засмагою. Проте цей процес часто відбувається нерівномірно.

Результатом стають темні пігментні плями, ластовиння та потемніння окремих ділянок обличчя.

Позбутися вже наявної гіперпігментації дуже важко і дорого.

Як зазначають фахівці мережі EVA, крем із високим рівнем захисту (SPF 30 або SPF 50) блокує надмірне вироблення пігменту та допомагає зберегти рівний, здоровий колір обличчя.

3. Профілактика раку шкіри (меланоми)

Найголовніша причина використовувати сонцезахист — це збереження здоров'я. Ультрафіолетові промені типу B (UVB) викликають сонячні опіки та безпосередньо пошкоджують ДНК клітин шкіри.

Накопичувальний ефект від сонячних опіків, отриманих навіть у дитинстві, суттєво підвищує ризик розвитку раку шкіри в дорослому віці.

Медичні експерти платформи Бережи себе наголошують, що SPF є базовим онкопротектором. Щоденне нанесення крему знижує ймовірність появи небезпечних новоутворень, включаючи меланому.

4. Необхідність під час використання активного догляду

Багато сучасних засобів для боротьби з акне, зморшками чи пігментацією роблять шкіру надзвичайно чутливою до сонця. До них належать:

Ретинол (вітамін А)

AHA- та BHA-кислоти (гліколева, саліцилова тощо)

Вітамін С у високих концентраціях

Якщо після використання цих компонентів вийти на сонце без SPF, шкіра миттєво відреагує сильним опіком або появою стійких плям.

Як правильно використовувати SPF-крем?

Щоб захист дійсно працював, дотримуйтеся простих правил від дерматологів:

Кількість має значення : На обличчя та шию потрібно наносити приблизно 1,2–1,5 грама крему. Це відповідає правилу "двох пальців" (дві щільні смужки крему від основи до кінчиків вказівного та середнього пальців).

: На обличчя та шию потрібно наносити приблизно 1,2–1,5 грама крему. Це відповідає правилу "двох пальців" (дві щільні смужки крему від основи до кінчиків вказівного та середнього пальців). Оновлення : Хімічні та фізичні фільтри з часом втрачають свою силу. Якщо ви перебуваєте на відкритому сонці, оновлюйте захисний шар кожні 2 години, а також після кожного купання чи витирання рушником.

: Хімічні та фізичні фільтри з часом втрачають свою силу. Якщо ви перебуваєте на відкритому сонці, оновлюйте захисний шар кожні 2 години, а також після кожного купання чи витирання рушником. Індекс УФ (UV Index): Завжди перевіряйте УФ-індекс у прогнозі погоди на телефоні. Якщо він становить 3 або вище, нанесення SPF є обов'язковим, навіть якщо надворі осінь чи зима.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як правильно переглянути своє харчування, щоб не захворіти на рак.