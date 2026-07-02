Не выходите из дома без этого ритуала: как предупредить онкологию

Солнцезащитный крем (SPF) – это не просто средство для пляжного отдыха, а критически важный элемент ежедневного ухода за кожей в любое время года. Научно доказано, что ультрафиолетовое излучение активно даже в пасмурные дни. Оно легко проникает через облака и обычное оконное стекло, незаметно разрушая клетки кожи.

Иллюстративное фото

Эксперты дерматологии единодушно подчеркивают: игнорирование солнцезащиты приводит к преждевременному старению, пигментации и серьезным медицинским проблемам. Давайте посмотрим на главные причины, почему SPF должна стать вашей ежедневной привычкой.

1. Надежный щит от фотостарения

Около 80% видимых признаков старения кожи лица (морщины, упругость, дряблость) появляются именно через солнце. Этот процесс называют фотостарением.

Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) проникают глубоко в дерму.

Они разрушают волокна коллагена и эластина, отвечающие за молодость кожи.

По информации бьюти-портала MakeUp, регулярное нанесение SPF-средства позволяет сохранить естественную эластичность тканей и значительно замедлить появление первых возрастных изменений.

2. Защита от пигментных пятен и неровного тона

Когда ультрафиолет попадает на незащищенную кожу, организм начинает активно производить меланин – темный пигмент, который мы называем загаром. Однако этот процесс часто происходит неравномерно.

Результатом становятся темные пигментные пятна, веснушки и потемнения отдельных участков лица.

Избавиться от уже имеющейся гиперпигментации очень тяжело и дорого.

Как отмечают специалисты сети EVA, крем с высоким уровнем защиты (SPF 30 или SPF 50) блокирует чрезмерную выработку пигмента и помогает сохранить ровный, здоровый цвет лица.

3. Профилактика рака кожи (меланомы)

Самая главная причина использовать солнцезащиту – это сохранение здоровья. Ультрафиолетовые лучи типа B (UVB) вызывают солнечные ожоги и повреждают ДНК клеток кожи.

Накопительный эффект от солнечных ожогов, полученных даже в детстве, повышает риск развития рака кожи во взрослом возрасте.

Медицинские эксперты платформы Береги отмечают, что SPF является базовым онкопротектором. Ежедневное нанесение крема снижает вероятность появления опасных новообразований, включая меланому.

4. Необходимость при использовании активного ухода

Многие современные средства для борьбы с акне, морщинами или пигментацией делают кожу чрезвычайно чувствительной к солнцу. К ним относятся:

Ретинол (витамин А)

AHA- и BHA-кислоты (гликолевая, салициловая и т.п.)

Витамин С в высоких концентрациях

Если после использования этих компонентов выйти на солнце без SPF, кожа мгновенно отреагирует на сильный ожог или появление устойчивых пятен.

Как правильно использовать SPF-крем?

Чтобы защита действительно работала, соблюдайте простые правила от дерматологов:

Количество имеет значение : На лицо и шею нужно наносить примерно 1,2–1,5 г крема. Это соответствует правилу двух пальцев (две плотные полоски крема от основания до кончиков указательного и среднего пальцев).

: На лицо и шею нужно наносить примерно 1,2–1,5 г крема. Это соответствует правилу двух пальцев (две плотные полоски крема от основания до кончиков указательного и среднего пальцев). Обновление : Химические и физические фильтры со временем теряют свою силу. Если вы находитесь на открытом солнце, обновляйте защитный слой каждые 2 часа, а также после каждого купания или вытирания полотенцем.

: Химические и физические фильтры со временем теряют свою силу. Если вы находитесь на открытом солнце, обновляйте защитный слой каждые 2 часа, а также после каждого купания или вытирания полотенцем. Индекс УФ (UV Index) : Всегда проверяйте УФ индекс в прогнозе погоды на телефоне. Если он составляет 3 или выше, нанесение SPF является обязательным, даже если на улице осень или зима.

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