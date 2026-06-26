Невидима загроза: повсякденна звичка, яка провокує рак

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), понад 40% усіх випадків онкологічних захворювань можна було б уникнути, просто змінивши щоденний спосіб життя та харчову поведінку. Серед десятків шкідливих чинників лікарі-онкологи все частіше виділяють одну підступну звичку, яка здається абсолютно безневинною, але повільно руйнує наш організм на клітинному рівні.
Ілюстративне фото
Ця звичка — регулярне вживання ультраоброблених продуктів та пересмаженої їжі.
Багато хто звик починати ранок із хрусткого бекону, підсмаженого тосту або сосисок, а протягом дня перекушувати напівфабрикатами чи фастфудом. Проте під час приготування їжі за температури понад 180°C (особливо під час смаження на сильному вогні або грилі) утворюються небезпечні хімічні сполуки — гетероциклічні аміни та поліциклічні ароматичні вуглеводні.
Ці речовини мають виражений мутагенний потенціал. Механізм їхньої шкідливої дії виглядає так:
Особливу небезпеку становить щоденне вживання технологічно обробленого м'яса (ковбаси, шинка, балик), яке офіційно визнано ВООЗ канцерогеном першої групи.
Щоб мінімізувати ризики розвитку пухлин, онкологи та Міністерство охорони здоров’я України рекомендують замінити небезпечні повсякденні тригери корисними альтернативами:
Здоров'я — це результат маленьких щоденних рішень. Відмова від засмаженої до чорноти скоринки та перехід на збалансоване харчування є найпростішим і найефективнішим кроком до довголіття.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, яка прихована хвороба здатна вражати одразу декілька органів: чому її часто плутають із перевтомою.