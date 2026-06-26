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Невидимая угроза: повседневная привычка, провоцирующая рак

Фастфуд и корочка разрушают ваш иммунитет

26 июня 2026, 18:48
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Недилько Ксения

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 40% всех случаев онкологических заболеваний можно было избежать, просто изменив ежедневный образ жизни и пищевое поведение. Среди десятков вредных факторов врачи-онкологи все чаще выделяют одну коварную привычку, которая кажется абсолютно невинной, но медленно разрушает наш организм на клеточном уровне.

Невидимая угроза: повседневная привычка, провоцирующая рак

Иллюстративное фото

Эта привычка – регулярное употребление ультраобработанных продуктов и пережаренной пищи.

Почему корочка и фастфуд уничтожают иммунитет

Многие привыкли начинать утро с хрустящего бекона, поджаренного тоста или сосисок, а в течение дня перекусывать полуфабрикатами или фастфудом. Однако при приготовлении пищи при температуре более 180°C (особенно при жарке на сильном огне или гриле) образуются опасные химические соединения — гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды .

Эти вещества обладают выраженным мутагенным потенциалом. Механизм их вредного действия выглядит так:

  • Повреждения ДНК : токсичные соединения атакуют клетки желудочно-кишечного тракта, вызывая сбои в генетическом коде.
  • Хроническое воспаление : иммунная система начинает непрерывно бороться с очагом микровоспалений в кишечнике.
  • Истощение защитных сил : поскольку 70-80% иммунных клеток сосредоточены в лимфоидной ткани кишечника, нездоровый рацион истощает их. Как следствие, иммунитет просто пропускает появление и размножение первых атипичных (раковых) клеток.

Особую опасность представляет ежедневное употребление технологически обработанного мяса (колбасы, ветчина, балык), официально признанного ВОЗ канцерогеном первой группы.

Топ-5 привычек, закрывающих "щит" от онкологии

Чтобы минимизировать риски развития опухолей, онкологи и Министерство здравоохранения Украины рекомендуют заменить опасные повседневные триггеры полезными альтернативами:

  1. Измените способ приготовления: вместо интенсивной жарки на сковороде или гриле выбирайте варку, тушение, запекание в рукаве или приготовление на пару.
  2. Ограничивайте переработанное мясо: сведите к минимуму или полностью исключите из рациона магазинные сосиски, копчености и консервы.
  3. Контролируйте сахар: избыток рафинированного сахара приводит к хронически высокому уровню инсулина, что является благоприятной средой для роста опухолей.
  4. Добавьте клетчатку: ежедневное употребление свежих овощей, зелени, ягод и цельнозерновой крупы естественным образом очищает кишечник и защищает от колоректального рака.
  5. Пейте напитки умеренной температуры: привычка пить слишком горячий чай или кофе (более 60°C) постоянно травмирует слизистую оболочку, что существенно повышает риск рака пищевода.

Здоровье – это результат маленьких ежедневных решений. Отказ от зажаренной к черноте корочки и переход на сбалансированное питание является самым простым и эффективным шагом к долголетию.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какая скрытая болезнь способна поражать сразу несколько органов: почему ее часто путают с переутомлением.



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