Невидимая угроза: повседневная привычка, провоцирующая рак

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 40% всех случаев онкологических заболеваний можно было избежать, просто изменив ежедневный образ жизни и пищевое поведение. Среди десятков вредных факторов врачи-онкологи все чаще выделяют одну коварную привычку, которая кажется абсолютно невинной, но медленно разрушает наш организм на клеточном уровне.
Иллюстративное фото
Эта привычка – регулярное употребление ультраобработанных продуктов и пережаренной пищи.
Многие привыкли начинать утро с хрустящего бекона, поджаренного тоста или сосисок, а в течение дня перекусывать полуфабрикатами или фастфудом. Однако при приготовлении пищи при температуре более 180°C (особенно при жарке на сильном огне или гриле) образуются опасные химические соединения — гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды .
Эти вещества обладают выраженным мутагенным потенциалом. Механизм их вредного действия выглядит так:
Особую опасность представляет ежедневное употребление технологически обработанного мяса (колбасы, ветчина, балык), официально признанного ВОЗ канцерогеном первой группы.
Чтобы минимизировать риски развития опухолей, онкологи и Министерство здравоохранения Украины рекомендуют заменить опасные повседневные триггеры полезными альтернативами:
Здоровье – это результат маленьких ежедневных решений. Отказ от зажаренной к черноте корочки и переход на сбалансированное питание является самым простым и эффективным шагом к долголетию.
Напомним, портал "Комментарии" писал, какая скрытая болезнь способна поражать сразу несколько органов: почему ее часто путают с переутомлением.