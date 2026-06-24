Ця прихована хвороба здатна вражати одразу декілька органів: чому її часто плутають із перевтомою

Постійна втома, біль у суглобах, висипання на шкірі, проблеми з нирками або серцем — на перший погляд ці симптоми можуть не мати між собою нічого спільного. Проте інколи за ними стоїть одна небезпечна аутоімунна хвороба, яка здатна одночасно вражати різні органи та системи організму. Йдеться про системний червоний вовчак.

Ілюстративне фото

Це захворювання виникає через збій у роботі імунної системи. Замість того щоб захищати організм від вірусів та бактерій, імунітет починає атакувати власні клітини та тканини. Внаслідок цього запальний процес може розвиватися практично будь-де — у шкірі, суглобах, нирках, легенях, серці та навіть головному мозку.

Особливу небезпеку становить те, що на ранніх стадіях вовчак часто маскується під інші захворювання або звичайне перевтомлення. Люди можуть роками скаржитися на слабкість, підвищену температуру, біль у м'язах чи суглобах, не підозрюючи про справжню причину погіршення самопочуття.

Одним із найвідоміших проявів хвороби є характерний висип у формі метелика на щоках та переніссі. Однак такий симптом зустрічається не у всіх пацієнтів. Саме тому діагностика часто є складною і потребує комплексного обстеження, включаючи лабораторні аналізи та консультації кількох спеціалістів.

За даними медиків, найчастіше системний червоний вовчак діагностують у жінок репродуктивного віку. Точні причини розвитку захворювання досі остаточно не встановлені, але серед можливих факторів називають спадковість, гормональні зміни, вплив ультрафіолетового випромінювання та перенесені інфекції.

Сучасна медицина поки не може повністю вилікувати вовчак, однак своєчасне виявлення хвороби та правильно підібрана терапія дозволяють контролювати її перебіг і запобігати серйозним ураженням внутрішніх органів.

Лікарі наголошують: якщо незрозуміла втома, болі в суглобах або інші симптоми зберігаються тривалий час, не варто списувати все на стрес чи перевантаження. Вчасне звернення до фахівця може допомогти виявити приховану проблему ще до розвитку небезпечних ускладнень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, яка їжа здатна "забити" ваші судини за декілька місяців регулярного вживання.