Ці продукти дуже швидко вб’ють ваші судини: що треба обмежити в раціоні

Коли йдеться про здоров'я серцево-судинної системи, ми звикли думати довготривалими категоріями — десятиліттями неправильного харчування. Проте сучасні медичні дослідження дедалі частіше доводять: певні продукти здатні руйнувати внутрішню оболонку судин (ендотелій) і провокувати атеросклероз критично швидко — буквально за кілька місяців регулярного вживання.

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Головним ворогом судинної системи лікарі-кардіологи одностайно називають продукти з високим вмістом трансжирів та рафінованого цукру (зокрема, високофруктозного кукурудзяного сиропу HFCS).

Нижче наведено наукове обґрунтування того, як саме цей харчовий тандем "вбиває" судини всього за кілька тижнів.

Механізм руйнування: Ендотеліальна дисфункція за 4 тижні

Внутрішня стінка судин — ендотелій — відповідає за їхнє розширення, звуження та захист від тромбів. Клінічні дослідження показують, що вживання продуктів із трансжирами (маргарин, фабрична випічка, фастфуд) починає знижувати еластичність артерій майже миттєво.

Дослідження: У рандомізованому контрольованому дослідженні, опублікованому в журналі Atherosclerosis , пацієнти впродовж всього 4 тижнів споживали їжу з високим вмістом трансжирів (9% від добової калорійності).

У рандомізованому контрольованому дослідженні, опублікованому в журналі , пацієнти впродовж всього споживали їжу з високим вмістом трансжирів (9% від добової калорійності). Результат: Лише за один місяць здатність плечової артерії до розширення (FMD — потік-залежна вазодилатація) знизилася на 29% порівняно з контрольною групою. Крім того, різко зросли маркери системного запалення судин (ICAM-1, VCAM-1 та E-селектин), що є першим кроком до формування бляшок.

Цукровий удар: Швидке "забивання" артерій

Не менш небезпечним є високофруктозний кукурудзяний сироп (HFCS), який масово додають у солодкі газовані напої, соуси та швидкі сніданки. Кардіологи попереджають: щоденне вживання таких продуктів створює умови для утворення нестабільних атеросклеротичних бляшок усього за кілька місяців.

Як повідомляє наукове видання Futura Sciences із посиланням на кардіологічні звіти, регулярний сніданок із додаванням рафінованого цукру провокує різкі стрибки глюкози в крові. Печінка миттєво переробляє надлишок фруктози на жири у вигляді щільних частинок ЛПНЩ (так званого "поганого" холестерину) та тригліцеридів. Ці мікрочастинки легко проникають крізь пошкоджений трансжирами ендотелій, запускаючи хронічне запалення та швидке звуження просвіту артерій.

Дослідження, опубліковані в Food and Chemical Toxicology, підтверджують, що надмірне споживання кукурудзяного сиропу викликає судинну дисфункцію (васкулопатію), спровоковану оксидативним стресом, у найкоротші терміни.

Топ-продукти з найвищим вмістом "вбивць судин"

Щоб захистити артерії від швидкої деградації, кардіологи рекомендують повністю виключити або максимально обмежити:

Магазинну випічку та кондитерські вироби (круасани, печиво, торти), виготовлені на основі кулінарного жиру чи маргарину. Солодкі сухі сніданки та батончики — вони містять критичну концентрацію прихованих цукрів і сиропів. Фастфуд та смажені у фритюрі продукти — багаторазове нагрівання олії перетворює навіть корисні жири на небезпечні ізомери трансжирів.

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