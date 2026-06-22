Ці продукти дуже швидко вб’ють ваші судини: що треба обмежити в раціоні

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Недилько Ксения
Коли йдеться про здоров'я серцево-судинної системи, ми звикли думати довготривалими категоріями — десятиліттями неправильного харчування. Проте сучасні медичні дослідження дедалі частіше доводять: певні продукти здатні руйнувати внутрішню оболонку судин (ендотелій) і провокувати атеросклероз критично швидко — буквально за кілька місяців регулярного вживання.
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Головним ворогом судинної системи лікарі-кардіологи одностайно називають продукти з високим вмістом трансжирів та рафінованого цукру (зокрема, високофруктозного кукурудзяного сиропу HFCS).
Нижче наведено наукове обґрунтування того, як саме цей харчовий тандем "вбиває" судини всього за кілька тижнів.
Внутрішня стінка судин — ендотелій — відповідає за їхнє розширення, звуження та захист від тромбів. Клінічні дослідження показують, що вживання продуктів із трансжирами (маргарин, фабрична випічка, фастфуд) починає знижувати еластичність артерій майже миттєво.
Не менш небезпечним є високофруктозний кукурудзяний сироп (HFCS), який масово додають у солодкі газовані напої, соуси та швидкі сніданки. Кардіологи попереджають: щоденне вживання таких продуктів створює умови для утворення нестабільних атеросклеротичних бляшок усього за кілька місяців.
Як повідомляє наукове видання Futura Sciences із посиланням на кардіологічні звіти, регулярний сніданок із додаванням рафінованого цукру провокує різкі стрибки глюкози в крові. Печінка миттєво переробляє надлишок фруктози на жири у вигляді щільних частинок ЛПНЩ (так званого "поганого" холестерину) та тригліцеридів. Ці мікрочастинки легко проникають крізь пошкоджений трансжирами ендотелій, запускаючи хронічне запалення та швидке звуження просвіту артерій.
Дослідження, опубліковані в Food and Chemical Toxicology, підтверджують, що надмірне споживання кукурудзяного сиропу викликає судинну дисфункцію (васкулопатію), спровоковану оксидативним стресом, у найкоротші терміни.
Щоб захистити артерії від швидкої деградації, кардіологи рекомендують повністю виключити або максимально обмежити:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому ранні проблеми з печінкою та нирками часто залишаються непоміченими.