Приховані сигнали організму: чому ранні проблеми з печінкою та нирками часто залишаються непоміченими

Печінка та нирки є головними природними фільтрами людського організму. Головна підступність патологій цих органів полягає в тому, що на ранніх етапах вони майже не мають специфічних проявів, через що хвороби часто діагностують уже на запущених стадіях. Оскільки тканина печінки не має больових рецепторів, а нирки здатні довго компенсувати втрату своєї функції, перші тривожні сигнали легко сплутати зі звичайною втомою, наслідками стресу чи легким нездужанням. Про це йдеться у клінічних протоколах та рекомендаціях Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS) та Mayo Clinic (США)

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Хронічне виснаження та "туман у голові"

Одним із найперших та найпоширеніших маркерів того, що органи не справляються з навантаженням, є постійне відчуття слабкості.

Як це проявляється : людина почувається виснаженою навіть після тривалого відпочинку та повноцінного сну, втрачає концентрацію уваги, стикається з погіршенням пам'яті.

: людина почувається виснаженою навіть після тривалого відпочинку та повноцінного сну, втрачає концентрацію уваги, стикається з погіршенням пам'яті. З чим плутають : подібний стан зазвичай списують на синдром хронічної втоми, емоційне вигорання, дефіцит вітамінів (наприклад, D або групи B), а також на перевантаження на роботі.

: подібний стан зазвичай списують на синдром хронічної втоми, емоційне вигорання, дефіцит вітамінів (наприклад, D або групи B), а також на перевантаження на роботі. Чому це стається насправді: коли функція печінки або нирок знижується, у крові починають накопичуватися токсичні продукти розпаду та азотисті сполуки. Цей процес внутрішньої інтоксикації безпосередньо впливає на центральну нервову систему, викликаючи сонливість та зниження працездатності. Крім того, нирки виробляють гормон еритропоетин, який стимулює утворення еритроцитів. При їх пошкодженні розвивається анемія, що додатково посилює кисневе голодування тканин та слабкість.

Проблеми зі шкірою та нав'язливий свербіж

Зміни шкірного покриву часто стають першим видимим проявом внутрішнього дисбалансу, але пацієнти рідко пов'язують їх із внутрішніми органами.

Як це проявляється : з'являється підвищена сухість шкіри, лущення, висипання, а головне — сильний безперервний свербіж без видимих ознак алергії, який може посилюватися вночі. Також на тілі можуть легше виникати синці навіть від незначних дотиків.

: з'являється підвищена сухість шкіри, лущення, висипання, а головне — сильний безперервний свербіж без видимих ознак алергії, який може посилюватися вночі. Також на тілі можуть легше виникати синці навіть від незначних дотиків. З чим плутають : найчастіше пацієнти купують зволожувальні креми, списуючи все на сухе повітря, або звертаються до дерматологів через підозру на дерматит, кропив'янку та сезонну алергію.

: найчастіше пацієнти купують зволожувальні креми, списуючи все на сухе повітря, або звертаються до дерматологів через підозру на дерматит, кропив'янку та сезонну алергію. Чому це стається насправді: при збоях у роботі печінки порушується відтік жовчі, і жовчні кислоти починають потрапляти у системний кровотік, викликаючи подразнення нервових закінчень у шкірі. У випадку з нирками, коли вони втрачають здатність виводити фосфор та сечовину, ці речовини кристалізуються у тканинах, провокуючи уремічний свербіж і сухість. Поява безпричинних синців пов'язана з тим, що уражена печінка знижує вироблення білків, необхідних для нормального згортання крові.

Ранкові набряки та легка нудота

Порушення водно-сольового балансу та травлення є класичними "масками", за якими ховаються хвороби нирок і печінки.

Як це проявляється : вранці з'являється помітна припухлість обличчя та набряки під очима, а ближче до вечора починає тиснути взуття через набряклість кісточок і стоп. Паралельно людина може відчувати періодичну нудоту, легку гіркоту в роті зранку, втрату апетиту або раптову відразу до м'ясних продуктів .

Паралельно людина може відчувати періодичну нудоту, легку гіркоту в роті зранку, втрату апетиту або раптову відразу до м'ясних продуктів З чим плутають : набряки ніг часто вважають ознакою варикозу або результатом вживання великої кількості води на ніч, а нудоту та проблеми з апетитом списують на звичайне харчове отруєння, гастрит чи погрішності в дієті.

: набряки ніг часто вважають ознакою варикозу або результатом вживання великої кількості води на ніч, а нудоту та проблеми з апетитом списують на звичайне харчове отруєння, гастрит чи погрішності в дієті. Чому це стається насправді: нирки регулюють виведення зайвої рідини та натрію з організму. Коли їхня робота погіршується, рідина затримується в тканинах. Печінка, своєю чергою, синтезує білок альбумін, який утримує рідку частину крові всередині судин; при його дефіциті вода просочується в навколишні тканини, викликаючи набряки ніг. Почуття нудоти та дискомфорту у шлунку виникає через накопичення сечовини у крові (при нирковій недостатності) або через порушення синтезу ферментів та детоксикації (при печінкових патологіях).

Для запобігання розвитку хронічної ниркової недостатності та цирозу лікарі рекомендують щороку здавати базовий біохімічний аналіз крові (креатинін, сечовина, АЛТ, АСТ, білірубін) та робити УЗД черевної порожнини.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська звернула увагу на небезпечну тенденцію використання препарату Ozempic (семаглутид) не за призначенням. Поки в Україні засіб стає "вірусним" методом боротьби із зайвою вагою, у США виробник Novo Nordisk та інші фармгіганти вже стикнулися з масовими судовими претензіями від пацієнтів.



