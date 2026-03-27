«Це треба так худнути, люди добрі?»: лікар повідомила, що буває після Ozempic

Відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська звернула увагу на небезпечну тенденцію використання препарату Ozempic (семаглутид) не за призначенням. Поки в Україні засіб стає "вірусним" методом боротьби із зайвою вагою, у США виробник Novo Nordisk та інші фармгіганти вже стикнулися з масовими судовими претензіями від пацієнтів.

Оземпік

Позивачі закидають компаніям приховування інформації про критичні наслідки для здоров'я. Зокрема, йдеться про розвиток кишкової непрохідності, тяжкі панкреатити, ураження нирок та гастропарез, через який пацієнти змушені переходити на харчування через зонд. Найбільш приголомшливим є ризик втрати зору.

"Неартеріальна передня ішемічна оптична нейропатія, яка супроводжується раптовою втратою зору або сліпотою (ризик підвищений майже у 10 разів)", — наголошує Голубовська, перераховуючи зафіксовані ускладнення. Також серед побічних ефектів фігурують тромбози та холецистити.

За словами фахівчині, кількість судових позовів за кордоном зростає в геометричній прогресії. Однак в українському сегменті соцмереж препарат продовжують популяризувати як легкий спосіб скинути вагу, ігноруючи медичні ризики.

"У нас оземпік став вірусним для схуднення. Це треба так худнути, люди добрі?", — емоційно підсумувала лікарка, натякаючи на неспівмірність естетичного ефекту та загрози життю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міжнародна команда науковців із Вагенінгенського університету в Нідерландах та Борнмутського університету у Великій Британії провела велике клінічне дослідження, результати якого ставлять під сумнів поширені уявлення про користь відмови від солодкого. Виявилося, що обмеження солодкого смаку саме по собі не дає очікуваного ефекту для обміну речовин і не змінює харчову поведінку людини.