Відмова від солодкого зовсім не гарантує схуднення: це відкриття вчених приголомшить кожного

Міжнародна команда науковців із Вагенінгенського університету в Нідерландах та Борнмутського університету у Великій Британії провела велике клінічне дослідження, результати якого ставлять під сумнів поширені уявлення про користь відмови від солодкого. Виявилося, що обмеження солодкого смаку саме по собі не дає очікуваного ефекту для обміну речовин і не змінює харчову поведінку людини.

У дослідженні взяли участь 180 добровольців, яких поділили на три групи залежно від рівня споживання солодких продуктів: високого, помірного та низького. У раціоні використовувалися як звичайний цукор, так і низькокалорійні підсолоджувачі. Протягом пів року фахівці аналізували зміни ваги, показники крові та рівень тяги до їжі.

Отримані результати здивували дослідників: між групами не виявили суттєвих відмінностей у ризиках розвитку діабету чи серцево-судинних захворювань. Ба більше, після завершення експерименту більшість учасників повернулися до своїх попередніх звичок у споживанні солодощів.

Автори роботи наголошують, що сучасні рекомендації часто помилково зосереджені лише на зменшенні солодкого смаку в раціоні. Провідна дослідниця, професорка психології Кетрін Епплтон, підкреслила:

"Люди від природи люблять солодкий смак. Проте наші результати не підтримують рекомендації щодо зниження кількості солодощів у раціоні, оскільки вони не враховують походження цього смаку: від цукру, підсолоджувачів чи натуральних джерел".

Науковці звертають увагу, що багато продуктів швидкого приготування можуть не здаватися солодкими, але містять значну кількість прихованого цукру та калорій. Водночас натуральні джерела солодкого, зокрема фрукти, залишаються корисними для організму.

У підсумку дослідники дійшли висновку, що підходи до боротьби з ожирінням слід переглянути. Замість повної відмови від солодкого смаку варто контролювати загальну калорійність раціону та кількість доданого цукру.

"Мова не йде про те, щоб їсти менше солодкого для зниження рівня ожиріння. Проблеми пов’язані з надмірним споживанням калорій. Рекомендації повинні бути зосереджені на тому, як люди можуть зменшити кількість висококалорійної їжі", — підсумувала професорка.

