Отказ от сладкого совсем не гарантирует похудение: это открытие ученых ошеломит каждого

Международная команда ученых из Вагенингенского университета в Нидерландах и Борнмутского университета в Великобритании провела обширное клиническое исследование, результаты которого подвергают сомнению распространенные представления о пользе отказа от сладкого. Оказалось, что ограничение сладкого вкуса само по себе не дает ожидаемого эффекта для обмена веществ и не изменяет пищевое поведение человека.

Фото: из открытых источников

В исследовании приняли участие 180 добровольцев, разделенных на три группы в зависимости от уровня потребления сладких продуктов: высокого, умеренного и низкого. В рационе использовались как обыкновенный сахар, так и низкокалорийные подсластители. В течение полугода специалисты анализировали изменения веса, показатели крови и уровень тяги к еде.

Полученные результаты удивили исследователей: между группами не выявили существенных отличий в рисках развития диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, после завершения эксперимента большинство участников вернулись к своим предыдущим привычкам в потреблении сладостей.

Авторы работы отмечают, что современные рекомендации часто ошибочно сосредоточены только на уменьшении сладкого вкуса в рационе. Ведущая исследовательница, профессор психологии Кэтрин Эпплтон, подчеркнула:

"Люди от природы любят сладкий вкус. Однако наши результаты не поддерживают рекомендации по снижению количества сладостей в рационе, поскольку они не учитывают происхождение этого вкуса: сахара, подсластителей или натуральных источников".

Ученые обращают внимание, что многие продукты быстрого приготовления могут не казаться сладкими, но содержат значительное количество скрытого сахара и калорий. В то же время, натуральные источники сладкого, в частности фрукты, остаются полезными для организма.

В итоге исследователи пришли к выводу, что подходы к борьбе с ожирением следует пересмотреть. Вместо полного отказа от сладкого вкуса следует контролировать общую калорийность рациона и количество добавленного сахара.

"Речь не идет о том, чтобы есть меньше сладкого для снижения уровня ожирения. Проблемы связаны с избыточным потреблением калорий. Рекомендации должны быть сосредоточены на том, как люди могут снизить количество высококалорийной пищи", — подытожила профессор.

