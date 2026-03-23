Лікарі панікують: татуювання здатні позбавити вас без зору

Кількість випадків рідкісного захворювання очей, відомого як увеїт, що пов’язаний із татуюваннями, зростає у всьому світі. У деяких випадках це захворювання може спричинити часткову або повну сліпоту, повідомляє The Independent.

Фахівці пояснюють, що чорнила для татуювань іноді містять токсичні речовини, які здатні викликати небезпечну імунну реакцію організму. Імунна система може сприймати пігмент як загрозу та атакувати його, що призводить до запальних процесів не лише у шкірі, а й у внутрішніх органах, зокрема в очах.

Унаслідок цього виникає ураження увеальної оболонки — середнього шару ока, відповідального за фокусування світла. Симптоми можуть включати біль, почервоніння, підвищену чутливість до світла. У тяжких випадках захворювання може викликати глаукому або пошкодження зорового нерва, що становить реальну загрозу для зору.

За даними дослідження 2025 року, за два роки, з 2023 по 2025 рік, було зафіксовано 40 нових випадків увеїту, пов’язаного з татуюваннями. Загалом кількість таких випадків у світі подвоїлася з 2010 року. Хоча це захворювання й залишається рідкісним, науковці вже попереджають про його потенційну небезпеку для громадського здоров’я.

Симптоми можуть проявитися через місяці або навіть роки після нанесення татуювання. Особливо високий ризик спостерігається при великих татуюваннях та використанні чорного пігменту.

У зоні ризику перебувають люди з порушеннями імунної системи, зокрема пацієнти з розсіяним склерозом, запальними захворюваннями кишківника та саркоїдозом. Водночас увеїт вражає і чоловіків, і жінок у рівній мірі.

Лікування легких випадків передбачає використання стероїдних очних крапель, але у більш складних ситуаціях потрібні ін’єкції препаратів безпосередньо в око та тривала терапія імуносупресантами. Навіть після лікування близько 75% пацієнтів стикаються з тимчасовою втратою зору, а 17% — із постійною. Крім того, можливі серйозні ускладнення, такі як катаракта та глаукома.

