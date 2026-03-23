Врачи паникуют: татуировки способны лишить вас без зрения

Количество случаев редкого заболевания глаз, известного как увеит, связанный с татуировками, растет по всему миру. В некоторых случаях это заболевание может повлечь за собой частичную или полную слепоту, сообщает The Independent.

Специалисты объясняют, что чернила для татуировок иногда содержат токсичные вещества, способные вызвать опасную иммунную реакцию организма. Иммунная система может воспринимать пигмент как угрозу и атаковать его, что приводит к воспалительным процессам не только в коже, но и во внутренних органах, в частности в глазах.

В результате возникает поражение увеальной оболочки — среднего слоя глаза, ответственного за фокусировку света. Симптомы могут включать боль, красноту, повышенную чувствительность к свету. В тяжелых случаях заболевание может вызвать глаукому или повреждение зрительного нерва, что представляет реальную угрозу для зрения.

По данным исследования 2025 года, за два года, с 2023 по 2025 год, было зафиксировано 40 новых случаев увеита, связанного с татуировками. В общей сложности количество таких случаев в мире удвоилось с 2010 года. Хотя это заболевание остается редким, ученые уже предупреждают о его потенциальной опасности для общественного здоровья.

Симптомы могут проявиться через месяцы или даже после нанесения татуировки. Особенно высок риск при больших татуировках и использовании черного пигмента.

В зоне риска находятся люди с нарушениями иммунной системы, в том числе пациенты с рассеянным склерозом, воспалительными заболеваниями кишечника и саркоидозом. В то же время увеит поражает и мужчин, и женщин в равной степени.

Лечение легких случаев предполагает использование стероидных глазных капель, но в более сложных ситуациях требуются инъекции препаратов непосредственно в глаза и длительная терапия иммуносупрессантами. Даже после лечения около 75% пациентов сталкиваются с временной потерей зрения, а 17% — с постоянной. Кроме того, возможны серьезные осложнения, такие как катаракта и глаукома.

