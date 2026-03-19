Гіпертонікам заборонено це робити після пробудження: рівень небезпеки шокує

Люди з підвищеним артеріальним тиском зазвичай знають базові правила: обмеження солі, фізична активність, якісний сон і регулярний прийом ліків. Проте є менш очевидні звички, які також можуть впливати на стан здоров’я.

Кардіологи пояснюють, що артеріальний тиск — це сила, з якою кров тисне на стінки судин. Верхній показник (систолічний тиск) відображає роботу серця під час викиду крові, а нижній (діастолічний тиск) — стан судин у період між скороченнями. Нормою вважається рівень близько 120/80, тоді як підвищені показники свідчать про гіпертонію.

Однією з поширених помилок є різке підведення з ліжка одразу після пробудження. За словами лікарів, така дія може спричинити запаморочення, слабкість або навіть втрату свідомості. Це пов’язано з тимчасовим зниженням тиску через порушення кровообігу, коли серце отримує менше крові, ніж зазвичай.

Щоб уникнути цього, фахівці радять вставати поступово: спочатку посидіти кілька хвилин, а вже потім повільно підніматися. Особливо це важливо для людей, які приймають препарати для контролю тиску.

Ще одна небажана дія — інтенсивні фізичні навантаження одразу після сну. У ранкові години організм і так переживає природне підвищення тиску через активізацію нервової системи та гормональні зміни. Додаткове навантаження може створити ризик для серця, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Натомість рекомендується починати день зі спокійних дій: випити воду, прийняти ліки та лише через 30–60 хвилин перейти до легкої активності, наприклад, розтяжки чи прогулянки. Більш інтенсивні тренування варто відкласти на пізніший час.

Важливо пам’ятати, що підвищений тиск часто не має виражених симптомів, але з часом може пошкоджувати внутрішні органи. Саме тому регулярний контроль стану здоров’я та консультації з лікарем є обов’язковими.

