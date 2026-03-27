«Это надо так худеть, люди добрые?»: врач сообщила, что бывает после Ozempic

Известная врач-инфекционист Ольга Голубовская обратила внимание на опасную тенденцию использования препарата Ozempic (семаглутид) не по назначению. Пока в Украине средство становится "вирусным" методом борьбы с лишним весом, в США производитель Novo Nordisk и другие фармгиганты уже столкнулись с массовыми претензиями от пациентов.

Истцы обвиняют компаний в сокрытии информации о критических последствиях для здоровья. В частности, речь идет о развитии кишечной непроходимости, тяжелых панкреатитах, поражении почек и гастропарезе, через который пациенты вынуждены переходить на питание через зонд. Наиболее потрясающим является риск потери зрения.

"Неартериальная передняя ишемическая оптическая нейропатия, сопровождающаяся внезапной потерей зрения или слепотой (риск повышен почти в 10 раз)", — отмечает Голубовская, перечисляя зафиксированные осложнения. Также среди побочных эффектов фигурируют тромбозы и холециститы.

По словам специалиста, количество судебных исков за границей растет в геометрической прогрессии. Однако в украинском сегменте соцсетей препарат продолжают популяризировать как легкий способ сбросить вес, игнорируя медицинские риски.

"У нас оземпик стал вирусным для похудения. Это нужно так худеть, люди добрые?", — эмоционально подытожила врач, намекая на несоизмеримость эстетического эффекта и угрозы жизни.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что международная команда ученых из Вагенингенского университета в Нидерландах и Борнмутского университета в Великобритании провела обширное клиническое исследование, результаты которого ставят под сомнение распространенные представления о пользе отказа от сладкого. Оказалось, что ограничение сладкого вкуса само по себе не дает ожидаемого эффекта для обмена веществ и не изменяет пищевое поведение человека.