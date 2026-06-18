Скрытые сигналы организма: почему ранние проблемы с печенью и почками часто остаются незамеченными

Печень и почки являются основными естественными фильтрами человеческого организма. Главное коварство патологий этих органов заключается в том, что на ранних этапах они почти не имеют специфических проявлений, поэтому болезни часто диагностируют уже на запущенных стадиях. Поскольку ткань печени не имеет болевых рецепторов, а почки способны долго компенсировать потерю своей функции, первые тревожные сигналы легко спутать с обычной усталостью, последствиями стресса или легким недомоганием. Об этом говорится в клинических протоколах и рекомендациях Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и Mayo Clinic (США)

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Хроническое истощение и туман в голове

Одним из самых первых и распространенных маркеров того, что органы не справляются с нагрузкой, есть постоянное чувство слабости.

Как это проявляется : человек чувствует себя истощенным даже после длительного отдыха и полноценного сна, теряет концентрацию внимания, сталкивается с ухудшением памяти.

: человек чувствует себя истощенным даже после длительного отдыха и полноценного сна, теряет концентрацию внимания, сталкивается с ухудшением памяти. С чем путают : подобное состояние обычно списывают на синдром хронической усталости, эмоциональное выгорание, дефицит витаминов (например D или группы B), а также на перегрузку на работе.

: подобное состояние обычно списывают на синдром хронической усталости, эмоциональное выгорание, дефицит витаминов (например D или группы B), а также на перегрузку на работе. Почему это происходит на самом деле : когда функция печени или почек снижается, в крови начинают накапливаться токсичные продукты распада и азотистые соединения. Этот процесс внутренней интоксикации оказывает непосредственное влияние на центральную нервную систему, вызывая сонливость и снижение работоспособности. Кроме того, почки вырабатывают гормон эритропоэтин, стимулирующий образование эритроцитов. При их повреждении развивается анемия, дополнительно усиливающая кислородное голодание тканей и слабость.

Проблемы с кожей и навязчивый зуд

Изменения кожного покрова часто становятся первым видимым проявлением внутреннего дисбаланса, но пациенты редко связывают их с внутренними органами.

Как это проявляется : появляется повышенная сухость кожи, шелушение, сыпь, а главное – сильный непрерывный зуд без видимых признаков аллергии, который может усиливаться ночью. Также на теле могут легче возникать кровоподтеки даже от незначительных прикосновений.

: появляется повышенная сухость кожи, шелушение, сыпь, а главное – сильный непрерывный зуд без видимых признаков аллергии, который может усиливаться ночью. Также на теле могут легче возникать кровоподтеки даже от незначительных прикосновений. С чем путают : чаще всего пациенты покупают увлажняющие кремы, списывая все на сухой воздух, или обращаются к дерматологам из-за подозрения на дерматит, крапивницу и сезонную аллергию.

: чаще всего пациенты покупают увлажняющие кремы, списывая все на сухой воздух, или обращаются к дерматологам из-за подозрения на дерматит, крапивницу и сезонную аллергию. Почему это происходит на самом деле : при сбоях в работе печени нарушается отток желчи, и желчные кислоты начинают попадать в системный кровоток, вызывая раздражение нервных окончаний в коже. В случае почек, когда они теряют способность выводить фосфор и мочевину, эти вещества кристаллизуются в тканях, провоцируя уремический зуд и сухость. Появление беспричинных кровоподтеков связано с тем, что пораженная печень снижает выработку белков, необходимых для нормального свертывания крови.

Утренные отеки и легкая тошнота

Нарушения водно-солевого баланса и пищеварения являются классическими масками, за которыми скрываются болезни почек и печени.

Как это проявляется : утром появляется заметная припухлость лица и отеки под глазами, а ближе к вечеру начинает давить обувь из-за отечности косточек и стоп. Параллельно человек может испытывать периодическую тошноту, легкую горечь во рту утром, потерю аппетита или внезапное отвращение к мясным продуктам .

Параллельно человек может испытывать периодическую тошноту, легкую горечь во рту утром, потерю аппетита или внезапное отвращение к мясным продуктам С чем путают : отеки ног часто считают признаком варикоза или результатом употребления большого количества воды на ночь, тошноту и проблемы с аппетитом списывают на обычное пищевое отравление, гастрит или погрешности в диете.

: отеки ног часто считают признаком варикоза или результатом употребления большого количества воды на ночь, тошноту и проблемы с аппетитом списывают на обычное пищевое отравление, гастрит или погрешности в диете. Почему это происходит на самом деле : почки регулируют выведение излишней жидкости и натрия из организма. Когда их работа ухудшается, жидкость удерживается в тканях. Печень, в свою очередь, синтезирует белок альбумин, содержащий жидкую часть крови внутри сосудов; при его дефиците вода проникает в окружающие ткани, вызывая отеки ног. Чувство тошноты и дискомфорта в желудке возникает из-за накопления мочевины в крови (при почечной недостаточности) или из-за нарушения синтеза ферментов и детоксикации (при печеночных патологиях).

Для предотвращения развития почечной недостаточности и цирроза врачи рекомендуют ежегодно сдавать базовый биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ, билирубин) и делать УЗИ брюшной полости.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у идома врач-инфекционист Ольга Голубовская обратила внимание на опасную тенденцию использования препарата Ozempic (семаглутид) не по назначению. Пока в Украине средство становится "вирусным" методом борьбы с лишним весом, в США производитель Novo Nordisk и другие фармгиганты уже столкнулись с массовыми претензиями от пациентов.



