Эти продукты очень быстро убьют ваши сосуды: что нужно ограничить в рационе

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Когда речь идет о здоровье сердечно-сосудистой системы, мы привыкли думать долговременными категориями десятилетиями неправильного питания. Однако современные медицинские исследования все чаще доказывают: некоторые продукты способны разрушать внутреннюю оболочку сосудов (эндотелий) и провоцировать атеросклероз критически быстро — буквально через несколько месяцев регулярного употребления.
Иллюстративное фото
Главным врагом сосудистой системы врачи-кардиологи единодушно называют продукты с высоким содержанием трансжиров и рафинированного сахара (в частности, высокофруктозного кукурузного сиропа HFCS).
Ниже представлено научное обоснование того, как именно этот пищевой тандем "убивает" сосуды всего за несколько недель.
Внутренняя стенка сосудов – эндотелий – отвечает за их расширение, сужение и защиту от тромбов. Клинические исследования показывают, что употребление продуктов с трансжирами (маргарин, фабричная выпечка, фастфуд) начинает снижать эластичность артерий почти мгновенно.
Не менее опасен высокофруктозный кукурузный сироп (HFCS), который массово добавляют в сладкие газированные напитки, соусы и быстрые завтраки. Кардиологи предупреждают: ежедневное употребление таких продуктов создает условия для образования нестабильных атеросклеротических бляшек всего за несколько месяцев.
Как сообщает научное издание Futura Sciences со ссылкой на кардиологические отчеты, регулярный завтрак с добавлением рафинированного сахара провоцирует резкие скачки глюкозы в крови. Печень мгновенно перерабатывает избыток фруктозы в жиры в виде плотных частиц ЛПНП (так называемого "плохого" холестерина) и триглицеридов. Эти микрочастицы легко проникают через поврежденный трансжирами эндотелий, запуская хроническое воспаление и быстрое сужение просвета артерий.
Исследования, опубликованные в Food and Chemical Toxicology , подтверждают, что чрезмерное потребление кукурузного сиропа вызывает сосудистую дисфункцию (васкулопатию), спровоцированную оксидативным стрессом, в кратчайшие сроки.
Чтобы защитить артерию от быстрой деградации, кардиологи рекомендуют полностью исключить или максимально ограничить:
Напомним, портал "Комментарии" писал , почему ранние проблемы с печенью и почками часто остаются незамеченными .