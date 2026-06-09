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Не тріть очі руками: офтальмологи розкрили правду про небезпечні наслідки

Найбільшою загрозою для здоров'я є розвиток кератоконусу

9 червня 2026, 11:20
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Кравцев Сергей

Звичайне бажання почухати очі може здаватися цілком невинним, проте медики наполегливо застерігають від цієї звички.

Не тріть очі руками: офтальмологи розкрили правду про небезпечні наслідки

Здоров'я очей. Фото: із відкритих джерел

Найчастіше люди тягнуться руками до обличчя через алергічний кон'юнктивіт або запалення шкіри повік. Однак спроба вгамувати свербіж механічним тертям тільки погіршує ситуацію.

Сертифікований офтальмолог Тейлор Старнс зазначає, що такі дії безпосередньо викликають почервоніння, подряпини, небезпечні інфекції та захворювання очей.

Найбільшою загрозою для здоров'я є розвиток кератоконусу. При цій патології прозора рогівка ока поступово стоншується і згодом набуває конусоподібної форми замість природної кулястої.

Це невідворотно супроводжується астигматизмом та розмитістю зору. Для зупинки прогресування хвороби потрібна спеціальна процедура зміцнення рогівки, а найбільш запущених випадках навіть складна трансплантація.

Агресивне тертя безпосередньо загрожує механічними пошкодженнями. Випадкова подряпина нігтем здатна призвести до садна рогівки, яка вимагатиме тривалого лікування антибіотиками.

Крім того, є високий ризик розриву дрібних кровоносних судин. Хоча такий субкон'юнктивальний крововилив виглядає лякаюче, це лише своєрідний синець, який зникає за кілька тижнів без стійких наслідків.

Не менш критичною є проблема елементарної гігієни. Торкаючись очей, ми переносимо величезну кількість бактерій зі смартфонів, клавіатур та дверних ручок.

Це прямий шлях до вірусного кон'юнктивіту. Тому фахівці радять назавжди забути про небезпечне тертя і використовувати спеціальні краплі очей, які безпечно вимивають мікроскопічні частинки і ефективно знімають симптоми алергії або сухості.

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