Не трите глаза руками: офтальмологи раскрыли правду об опасных последствиях

Обычное желание почесать глаза может казаться вполне безобидным, однако медики настоятельно предостерегают от этой привычки.

Здоровье глаз. Фото: из открытых источников

Чаще всего люди тянутся руками к лицу из-за аллергического конъюнктивита или воспаления кожи век. Однако попытка унять зуд механическим трением только ухудшает ситуацию.

Сертифицированный офтальмолог Тейлор Старнс отмечает, что такие действия непосредственно вызывают покраснение, царапины, опасные инфекции и глазные заболевания.

Наибольшей угрозой для здоровья является развитие кератоконуса. При этой патологии прозрачная роговица глаза постепенно истончается и со временем приобретает конусообразную форму вместо естественной шарообразной.

Это неотвратимо сопровождается астигматизмом и размытостью зрения. Для остановки прогрессирования болезни требуется специальная процедура укрепления роговицы, а в наиболее запущенных случаях даже сложная трансплантация.

Агрессивное трение также непосредственно грозит механическими повреждениями. Случайная царапина ногтем способна привести к ссадине роговицы, которая потребует длительного лечения антибиотиками.

Кроме того, существует высокий риск разрыва мелких кровеносных сосудов. Хотя такое субконъюнктивальное кровоизлияние выглядит пугающе, это лишь своеобразный синяк, который исчезает через несколько недель без стойких последствий.

Не менее критичной является проблема элементарной гигиены. Касаясь глаз, мы переносим огромное количество бактерий со смартфонов, клавиатур и дверных ручек.

Это прямой путь к вирусному конъюнктивиту. Поэтому специалисты советуют навсегда забыть об опасном трении и использовать специальные глазные капли, которые безопасно вымывают микроскопические частицы и эффективно снимают симптомы аллергии или сухости.

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