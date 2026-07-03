Не робіть цього при сонячних опіках: що значно погіршить стан

Сонячні опіки — це пошкодження шкіри ультрафіолетовим випромінюванням, які можуть спричинити біль, почервоніння, пухирі та навіть загальне погіршення самопочуття. Перша допомога полягає у швидкому охолодженні шкіри, зволоженні та униканні дій, що можуть погіршити стан.

Відпочинок. Ілюстративне фото

Симптоми сонячного опіку:

Почервоніння та біль у ділянці ураження.

Підвищена температура шкіри, відчуття жару.

Пухирі у випадку більш глибокого ураження.

Можливі головний біль, нудота, слабкість при значному перегріванні організму.

Перша допомога при сонячних опіках:

Експерти радять вийти з сонця та прикрити шкіру легким одягом.

Охолодження: прикласти чистий рушник, змочений прохолодною водою, або прийняти прохолодну ванну протягом 10 хвилин.

Зволоження: нанести гель чи лосьйон з алое Вера або каламіном. Засоби можна попередньо охолодити у холодильнику.

Знеболення: прийняти безрецептурні препарати, такі як ібупрофен чи ацетамінофен.

Гідратація: пити більше води, щоб уникнути зневоднення.

Догляд за пухирями: не торкатися їх, адже вони захищають шкіру. Якщо пухир лопнув, слід обережно очистити ділянку та накласти стерильну пов’язку.

Що заборонено робити при сонячних опіках:

Не приймати гарячий душ — це посилює біль та подразнення.

Не прикладати лід безпосередньо до шкіри, щоб уникнути обмороження.

Не використовувати вазелін, масло чи інші жирні продукти, які утримують тепло.

Не застосовувати засоби з бензокаїном — вони можуть викликати алергічну реакцію.

Не носити тісний одяг, який подразнює уражені ділянки.

Не здирати та не проколювати пухирі, адже це уповільнює загоєння та підвищує ризик інфекції.

Не наносити косметику чи агресивні засоби (ретинол, спиртовмісні лосьйони), які ще більше подразнюють шкіру.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про першу допомогу при алергії на сонце.



