Не делайте этого при солнечных ожогах: что значительно ухудшит состояние

Солнечные ожоги – это повреждение кожи ультрафиолетовым излучением, которое может вызвать боль, покраснение, волдыри и даже общее ухудшение самочувствия. Первая помощь заключается в быстром охлаждении кожи, увлажнении и избегании действий, которые могут ухудшить состояние.

Отдых.Иллюстративное фото

Симптомы солнечного ожога:

Покраснение и боль в области поражения.

Повышенная температура кожи, чувство жара.

Пузыри в случае более глубокого поражения.

Возможны головные боли, тошнота, слабость при значительном перегревании организма.

Первая помощь при солнечных ожогах:

Эксперты советуют выйти из солнца и прикрыть кожу легкой одеждой.

Охлаждение: приложить чистое полотенце, смоченное прохладной водой, или принять прохладную ванну в течение 10 минут.

Увлажнение: нанести гель или лосьон с алоэ вера или каламином. Средства можно предварительно охладить в холодильнике.

Обезболивание: принимать безрецептурные препараты, такие как ибупрофен или ацетаминофен.

Гидратация: пить больше воды во избежание обезвоживания.

Уход за волдырями: не прикасаться к ним, ведь они защищают кожу. Если пузырь лопнул, следует осторожно очистить участок и наложить стерильную повязку.

Что запрещено делать при солнечных ожогах:

Не принимать горячий душ – это усиливает боль и раздражение.

Не прикладывать лед непосредственно к коже, чтобы избежать обморожения.

Не использовать вазелин, масло или другие жирные продукты, удерживающие тепло.

Не применять средства с бензокаином – они могут вызвать аллергическую реакцию.

Не носить тесную одежду, которая раздражает пораженные участки.

Не сдирать и не прокалывать волдыри, ведь это замедляет заживление и повышает риск инфекции.

Не наносить косметику или агрессивные средства (ретинол, спиртосодержащие лосьоны), еще больше раздражающие кожу.

Напомним: портал "Комментарии" писал о первой помощи при аллергии на солнце.



