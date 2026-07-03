Не делайте этого при солнечных ожогах: что значительно ухудшит состояние

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Кречмаровская Наталия
Солнечные ожоги – это повреждение кожи ультрафиолетовым излучением, которое может вызвать боль, покраснение, волдыри и даже общее ухудшение самочувствия. Первая помощь заключается в быстром охлаждении кожи, увлажнении и избегании действий, которые могут ухудшить состояние.
Отдых.Иллюстративное фото
Покраснение и боль в области поражения.
Повышенная температура кожи, чувство жара.
Пузыри в случае более глубокого поражения.
Возможны головные боли, тошнота, слабость при значительном перегревании организма.
Эксперты советуют выйти из солнца и прикрыть кожу легкой одеждой.
Охлаждение: приложить чистое полотенце, смоченное прохладной водой, или принять прохладную ванну в течение 10 минут.
Увлажнение: нанести гель или лосьон с алоэ вера или каламином. Средства можно предварительно охладить в холодильнике.
Обезболивание: принимать безрецептурные препараты, такие как ибупрофен или ацетаминофен.
Гидратация: пить больше воды во избежание обезвоживания.
Уход за волдырями: не прикасаться к ним, ведь они защищают кожу. Если пузырь лопнул, следует осторожно очистить участок и наложить стерильную повязку.
Не принимать горячий душ – это усиливает боль и раздражение.
Не прикладывать лед непосредственно к коже, чтобы избежать обморожения.
Не использовать вазелин, масло или другие жирные продукты, удерживающие тепло.
Не применять средства с бензокаином – они могут вызвать аллергическую реакцию.
Не носить тесную одежду, которая раздражает пораженные участки.
Не сдирать и не прокалывать волдыри, ведь это замедляет заживление и повышает риск инфекции.
Не наносить косметику или агрессивные средства (ретинол, спиртосодержащие лосьоны), еще больше раздражающие кожу.
Напомним: портал "Комментарии" писал о первой помощи при аллергии на солнце.